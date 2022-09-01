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الخميس، 01-09-2022 03:59 م

هل يمكن التطعيم عند علاج السرطان؟

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الوكيل الإخباري - قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن العلاج الكيميائي أو الإشعاعي يضعف جهاز المناعة، مشيراً إلى أن الإصابة بفيروس مثل كورونا أو الإنفلونزا أثناء علاج السرطان يمكن أن تتخذ مساراً مرضياً شديداً.

وأكد المركز أهمية أن يكون جسم مريض السرطان محصناً جيداً ضد الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن إمكانية التطعيم تتوقف على نوع التطعيم نفسه.

وأوضح المركز أنه يمكن الحصول على اللقاحات الميتة أثناء علاج السرطان، مثل اللقاح ضد الإنفلونزا، والسعال الديكي، ولقاحات Vector و mRNA المضادة لكورونا.

وفي المقابل أشار المركز إلى أنه لا يجوز الحصول على اللقاحات الحية مثل اللقاح ضد النكاف، والحصبة، والحصبة الألمانية.

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