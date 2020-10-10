السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي هام حول موعد انتهاء الحظر الشامل

تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

البحرين: 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

وفاة طفل سقطت عليه مروحة كهربائية

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاحد

5ر1 مليون شجرة زيتون بالزرقاء

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

متى ينتهي حظر التجول الشامل بالاردن ؟




السبت، 10-10-2020 04:27 م

يجب التخلي عنها خلال جائحة كورونا.. أطعمة تفاقم نزلات البرد

flu-woman


الوكيل الاخباري - عادة ما تكون نزلات البرد غير ضارة، ويقاومها الجسم ويتعافى منها في غضون أسبوع.

اضافة اعلان

ومع أعراضها المزعجة، هناك بعض الأطعمة تساعد على تفاقم الحالة، لذا بحسب الخبراء يجب تفادي تناولها خلال الإصابة بنزلة برد.


المشروبات الغازية
تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يجعلها تسبب التهابا وتقلل من عدد خلايا الدم البيضاء، ما يؤدي لانخفاض القدرة المناعية.

 

الوجبات السريعة
تحتوي على مادة MSG، وهي مادة محسنة للنكهة مرتبطة بأمراض مثل السمنة والسكري، وتتسبب في خفض المناعة


الأطعمة المقلية
تؤدي لتفاقم الالتهاب وإنتاج المخاط وأعراض البرد الشائعة الأخرى، بسبب وجود الدهون والزيوت في الطعام، التي قد تخفض من أداء جهاز المناعة.

 

اللبن الرائب
يزيد إنتاج المخاط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي.

المثلجات
تزيد من الالتهابات في الجسم بسبب البرودة الشديدة، كما تضعف جهاز المناعة.


اللحوم المصنعة
تضعف الاستجابة المناعية، وتقلل من إنتاج الأجسام المضادة ضد الأمراض المختلفة بما في ذلك نزلات البرد.

 

 منتجات الألبان
تزيد من إنتاج المخاط، وتجعله أكثر سمكا ما يؤدي لزيادة احتقان الشعب الهوائية.

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_10_9_19_5_38_416

مشروبات عشبية لتحسين الهضم .. تعرف عليها

1000

ما خطورة مشكلات الغدة الدرقية؟

IMG_5169

الكشف عن خطر تناول القهوة على معدة فارغة

man_shower-732x549-thumbnail.20180510181534629-732x549

الأطباء يحذرون من غسل الوجه خلال الاستحمام

pollution

تحذير .. تلوث الهواء يسبب أضرارا عصبية خطيرة للأطفال واليافعين

tbl_articles_article_20040_69d4e4b12c-923f-4608-a055-6dd392d5ae5d

عوامل ترفع خطر النزيف بعد استئصال اللوزتين

أخبار متعلقة
download (4)

اطعمة تساعد في التحكم بتقلبات المزاج

bddbd5ce-903d-4c4d-892c-6dfc16e2f96a_16x9_1200x676

دراسة: منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

20181028110836836

دراسة تكشف قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر

a828d0cfaa4d131d88c2436be82c1bcb

أطعمة تُحسن نشاط الغدة الدرقية .. تعرف عليها

2020_8_17_12_56_38_497

6 أطعمة ومشروبات تبدو صحية تسبب الكرش

tbl_articles_article_22296_68401b16544-e8b3-448c-a1ba-23cdb5e872d0

أكثر الأطعمة الصحية ضررا !