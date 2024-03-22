يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

الوكيل الإخباري- تعتبر المقلاة الهوائية أو الإير فراير من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في كل مطبخ، لأنها تساعد على قلي الطعام بشكل صحي دون تكبد أي مجهود.



ومع ذلك، يتساءل بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول عن إمكانية تناول الأطعمة المقلية في المقلاة الهوائية، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.

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تقلل الإير فراير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن المقلاة الهوائية قد لا تحتاج إلى الزيت على الإطلاق أو تعتمد على كمية ضئيلة منه، مما يساعد على تقليل نسبة الدهون المستهلكة في النظام الغذائي اليومي.



ومع ذلك، يجب على مرضى الكوليسترول عدم تناول الأسماك المقلية في المقلاة الهوائية، لأن هناك دراسة سابقة أظهرت أن القلي الهوائي يكسبها مادة COPs.



ووجد الباحثون أن مادة COPs هي نتاج تحلل الكوليسترول الموجود في الأسماك، مؤكدين أنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين والسرطان.



ولاحظ الفريق البحثي أيضًا أن القلي الهوائي لا يكسب الأسماك مادة COPs فقط، بل يتسبب أيضًا في تحييد فعالية أحماض أوميجا 3 المتوفرة بها.



وعرفت الدراسة أحماض أوميجا 3 بأنها دهون جيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL وخفض الكوليسترول الضار LDL وضبط ضغط الدم.



وتبين للباحثي الدراسة أن السبيل الوحيد لتقليل كمية COPs عند قلي الأسماك في الإير فراير هو إضافة البقدونس الطازج أو الثوم المعمر أو خليط من الاثنين إليها.

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