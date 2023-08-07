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الإثنين، 07-08-2023 03:57 م

فواكة تساعدك على التخلص من الإمساك

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الوكيل الإخباري - يعتبر الإمساك واحدا من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعا، والذي يسبب آلاما في المعدة وانتفاخا وشعورا بالضيق.

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وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب الإمساك:


- النظام الغذائي غير السليم.
- توقيت الوجبات غير المنتظم.
- نمط الحياة غير المستقر.
- النوم المضطرب.
- الضغط النفسي.


وفيما يلي قائمة بأكثر أنواع الفاكهة التي تساعد على التخلص من المشكلة:

الموز
لطالما استخدم الموز الغني بالألياف كعلاج منزلي للإمساك.
من المهم التأكد من نضج الموز، حيث يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم وله تأثير معاكس، فهو يعتبر أفضل لمن يعانون من الإسهال.
البرتقال
هو مصدر للألياف وفيتامين سي.
ومن المعروف أن هذه الفاكهة الحمضية لها تأثير ملين إلى حد معين.
يمكن أن يساعدك تناولها كاملة (بدلا من العصائر) في الحصول على كمية أكبر من الألياف.

الكيوي
محتواه العالي من الألياف والمياه يجعله حلا جيدا لمشكلة الإمساك.
تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الأكتينيدين، وهو إنزيم موجود في الكيوي، قد يساهم أيضًا في فعاليته بهذه الحالة.


الكمثرى
لا تحتوي فقط على الألياف ولكن الفركتوز والسوربيتول.
من المعروف أن السوربيتول يلين البراز ويسهل حركة الأمعاء.


البابايا
عبارة عن فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف.
يمكن أن ينظم حركات الأمعاء ويساعدك على التبرز.


التين
تحتوي أيضًا على إنزيم يسمى "ficin"، والذي قد يساهم في تأثيرها الملين.


الخوخ المجفف
بصرف النظر عن الفواكه الطازجة، يمكن أن تساعد هذه "الفاكهة الجافة" أيضا في تخفيف الإمساك.

 

سكاي نيوز 

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