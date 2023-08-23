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الأربعاء، 23-08-2023 01:42 م

اعراض مزعجة تصيب مرضى جرثومة المعدة

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الوكيل الإخباري - تعتبر جرثومة المعدة من الأمراض المزعجة التي تصيب الجهاز الهضمي، يعتقد بعض الأشخاص أن البكتيريا الحلزونية المسببة لها تؤثر سلبا على شهية المريض، فهل هذا صحيح؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إن مرضى جرثومة المعدة يواجهون صعوبة كبيرة في تناول الطعام، ويرجع السبب إلى معاناتهم من ضعف الشهية.

وأوضحت نهلة أن ضعف الشهية يصبح علامة مؤكدة على الإصابة بجرثومة المعدة، إذا كان المريض يعاني أيضا من:

- الغثيان.
- القيء.
- انتفاخ البطن.
- التجشؤ.
- ألم البطن.
- حرقة المعدة.
- الإسهال.


وبحسب موقع "Nature"، تسبب جرثومة المعدة ضعف الشهية، لأن البكتيريا الحلزونية تقلل من مستويات هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع، وتزيد من نسبة هرمون اللبتين الذي يساعد على الشبع.


وحذرت نهلة من إهمال جرثومة المعدة، لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى تطور ضعف الشهية إلى بعض المشكلات الصحية، نتيجة لعدم حصول الجسم على ما يكفي من السعرات الحرارية وانخفاض المدخول الغذائي من الفيتامينات والمعادن.


وحددت استشاري التغذية المضاعفات التي قد يسببها ضعف الشهية لمرضى جرثومة المعدة في المشكلات التالية:
- النحافة.
- سوء التغذية.
- الأنيميا.

 

الكونسلتو

 

 




 

 


 

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