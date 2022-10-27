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الخميس، 27-10-2022 05:17 م

3 عادات يومية تساعدك على فقدان الوزن

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الوكيل الإخباري-يقول الخبراء إن أي رحلة لفقدان الوزن تكون صعبة في بدايتها وتحتاج الكثير من العزيمة والإصرار لمواصلتها إلى غاية تحقيق الهدف المرغوب.

وقدّم موقع "إيت ذيس"، المتخصص في شؤون التغذية والصحة، ما وصفها بـ"العادات اليومية"، التي يجب القيام بها لفقدان الوزن، مضيفا "لا تتضمن فقط التمارين الرياضية، بل تشمل كذلك التغذية السليمة والصحية، التي ستجعلك قادرا على الحفاظ على وزنك الجديد وعدم العودة إلى الوراء مرة أخرى".

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وتابع: "شأنها شأن أي عملية ناجحة، فإن الاستمرارية هي المفتاح. الالتزام بتفاصيل الخطة سيقودك إلى النجاح".


تدرب لمدة ساعة أو أكثر كل يوم: يشير موقع "Livescience" إلى أن التدرب يوميا لمدة 60 دقيقة قد يكون فعالا لفقدان الوزن، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة "الجمعية الأميركية للتغذية".


وفي هذا الصدد، أوضح لوك هيوز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"OriGym": "تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وزيادة مقدار النشاط البدني الذي تمارسه، سيقود لعجز كبير في السعرات الحرارية ويؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان الوزن".

 

 

سكاي نيوز

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