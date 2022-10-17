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الإثنين، 17-10-2022 12:18 م

خبير تغذية يكشف عن أفضل مادة غذائية لفقدان الوزن

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الوكيل الإخباري-الفطر من أشهر الأطعمة الخريفية. فهو منخفض السعرات الحرارية ومناسب لفقدان الوزن وغني بالألياف الغذائية. يؤكد المدرب الشخصي كينتا هاياشي أن الفطر هو ملك النظام الغذائي. يوصي بتناوله بانتظام، حتى لو كنت لا تريد إنقاص الوزن.

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الفطر هو الغذاء رقم واحد الموصى به ليس فقط لفقدان الوزن، ولكن أيضًا لتحسين الصحة، وفقا لموقع سبوتنيك.


هناك أنواع عديدة من الفطر يسهل تخزينها. التجميد يدمر خلاياها ويزيد من محتواها الغذائي ويحسن الطعم. تزداد كمية بعض العناصر المفيدة أثناء التجفيف.

 

سأل موقع "نيوز ياهو" الياباني هاياشي عن فوائد الفطر، والذي يعتبره الغذاء الأول الذي يجب تناوله.


الكثير من الألياف
بيتا جلوكان وهو احدى اشكال الألياف الغذائية الموجودة في الفطر، لها فوائد أخرى إلى جانب تحسين وظيفة الأمعاء ، تقوية جهاز المناعة خاصية مهمة بشكل خاص للمنتجات في نظام غذائي بكمية محدودة من الطعام. بغض النظر عن مدى توازن النظام الغذائي، لا يزال الجهاز المناعي يضعف بسبب الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية.


يؤكد الخبير: "نظرًا لأن تناول الكربوهيدرات المحدود يؤدي إلى انخفاض في الألياف الغذائية، فإن الفطر يعتبر مصدرًا مثاليًا للعناصر الغذائية التي تكون عادة قليلة. ويجب تضمينها بنشاط في النظام الغذائي، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منشطًا للكيتون أو منخفض الكربوهيدرات".


يؤثر بيتا جلوكان على البكتيريا المعوية ويعزز إفراز الكوليسترول. إذا كانت اللحوم الدهنية هي السائدة في نظامك الغذائي، فمن المستحسن تنويع الوصفات باستخدام الفطر. إنها تمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما سيسهم بلا شك في تعزيز الصحة.


تأثير قوي لمكافحة الشيخوخة
الإرغوثيونين، المتوفر بكثرة بشكل خاص في عيش الغراب من عائلة فطر المحار، هو نوع من الأحماض الأمينية ذات الخصائص العالية المضادة للأكسدة، أي تأثير مجدد.


لديه قدرة ممتازة على إزالة الأكسجين النشط من الجسم، وبالتالي فهو عنصر غذائي مفيد لخبراء التغذية الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف.


يلاحظ هاياشي أن " الإرغوثيونين هو حمض أميني نادر يوجد فقط في الفطريات وبعض البكتيريا. لا يصنعه الجسم. هذا العنصر يقلل أيضًا من الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية. يوصى به بشكل خاص للأشخاص الذين يمارسون الكثير من الرياضات في الهواء الطلق".


يُطلق على الإرغوثيونين اسم فيتامين طول العمر، ويُعتقد أن قوته المضادة للأكسدة أكبر بآلاف المرات من فيتامينE ، وهو عضو بارز في عائلة الفيتامينات المضادة للأكسدة.


يحتوي الإرغوثيونين على تأثير تجميلي على الجلد ويمنع تلف الحمض النووي، لذلك سيحظى في المستقبل باهتمام متزايد فيما يتعلق بجمال البشرة وصحتها.


المصري اليوم

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