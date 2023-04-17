3 مكملات غذائية تخفض الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري- تلعب بعض المكملات الغذائية دورًا مهمًا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، لاحتوائها على أحماض ذات خصائص مميزة، تعمل على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.



نستعرض في السطور التالية بعض المكملات الغذائية التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار، حسبما نشر موقع "Medical News Today".



مكملات غذائية لخفض الكوليسترول في الدم

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1- مكملات أوميجا 3

يمكن أن تساعد مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، والمعروفة أيضًا باسم مكملات زيت السمك، على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تتوافر أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة في بعض الأطعمة، مثل الأسماك والبذور والمكسرات، بجانب المكملات الغذائية أيضًا التي لا يجب تناولها إلا بعد استشارة الطبيب حول الجرعة اللازمة.



يمكن أن تسبب الجرعات الكبيرة آثارًا جانبية خطيرة، مثل النزيف والسكتة الدماغية، وبالنسبة لمرضى السكري، قد يصعب عليهم التحكم في مستويات السكر في الدم.



قد يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية من الأسماك أو المحار من الحساسية أيضًأ مكملات أوميجا 3.



2- مكملات البربرين

يتم استخلاص البربرين من بعض النباتات الطبيعية والكركم، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنه قد يكون قادرًا على تقليل

مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية في الدم، مع اتباع نمط حياة صحي، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة لمكملات البربرين: الإسهال والإمساك والغثيان والقيء.



3- مكملات بذور الكتان

تحتوي مكملات بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك والقشور والمركبات الفينولية التي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، عادة ما يكون شكل المكملات الغذائية لبذور الكتان على هيئة كبسولات زيتية.



الكونسلتو الطبي

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