الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 11:46 ص

أطعمة تجنب تناولها مع الشاي

2022_10_12_14_59_45_384


الوكيل الإخباري- يعد الشاي واحداً من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم، فيما يوصي به خبراء الصحة؛ لأنه يعود بمنافع عدة على الجسم، لكنهم يحذّرون من شربه عند تناول بعض الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عددٍ من الاضطرابات.

اضافة اعلان


وفيما يلي أطعمة يُنصح بتجنب تناولها مع الشاي أو التقليل منها، وهي:


السكر والحليب
شرب الشاي بطريقة صحية يقتضي عدم الإكثار من السكر، أو حتى مزجه بالحليب، وبعض المحليات، لأنه يتحوّل عندئذ إلى مشروب ذي سعرات حرارية عالية.


البسكويت
بما أن كثيرين يشربون الشاي وهم يأكلون طعاماً جرى تحضيره من الدقيق، مثل الحلويات والبسكويت، فإن الخبراء يوصون بالابتعاد عن هذه العادة، لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالإمساك وارتفاع الحموضة.


السبانخ والأغذية الغنية بالحديد
ويستحب الابتعاد عن شرب الشاي عند تناول خضراوات غنية بالحديد، مثل السبانخ والبازيلاء، لأن المكونات الموجودة في الشاي تحول دون امتصاص المعدن في الجسم، وبالتالي سيحرمك من فائدة كبيرة.


الليمون
يضيف كثيرون قطع الليمون إلى أكواب الشاي، لأنهم يحبون مذاقه، في حين أن هذا المزج يزيد الحموضة ويسبّب الانتفاخ.


الأطعمة التي تحوي الكركم
يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تضم نسبة عالية من الكركم عند شرب الشاي، لأن الخلط يسبب اضطراباً في عمل الجهاز الهضمي.


المكسرات
يستحب عدم تناول المكسرات عند شرب الشاي، لأن مادة تسمّى "التانين" وتوجد في الشاي، تحول دون امتصاص الجسم عناصر غذائية مفيدة يحتاج إليها، بحسب موقع "إنديا".


هذه النصائح الطبية لا تمنع مُحبي الشاي من الاستمتاع ببعض الأطعمة التي اعتادوا إرفاقها مع كوب الشاي، لكن الخبراء يوصون دائماً بما يحقّق فائدة للجسم، وليس بما يرى المستهلكون أنه لذيذ أو مستساغ لديهم من حيث المذاق.

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1724477581

طبيب يكشف أسباب فقدان حاسة الشم

main_image644f56ab6ed8c

هل من الطبيعي أن يبدو الرضيع غاضباً؟

J7vDA

خبراء يحذرون : نقص هذا الفيتامين يسبب امراض القلب !

مريضة 2

احذر.. هذه العلامات تنذر بإصابتك بغيبوبة سكر

2023_4_29_14_49_2_305

لماذا نشعر باللسعة الكهربائية عند ملامسة الأشخاص والأشياء المعدنية؟

tbl_articles_article_19582_994167b8075-30ad-419a-ada5-5b65d763a888

حالات تتطلب غسيل المعدة

أخبار متعلقة
b3e830b8-72b6-4ab7-8410-b11a26cd7e59

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

2022_10_10_20_35_0_477

شرب الشاي بعد المسكن .. يزيد مفعوله أم يبطله؟

2023_4_18_17_7_28_116

بعد تناول المخلل ..5 أطعمة ضرورية لمرضى الضغط المرتفع

أكلات-رمضان

5 اطعمة ومشروبات على السحور تسبب رائحة الفم

image

شراب ساخن شائع يقي من السكتة القلبية