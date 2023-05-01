أطعمة تجنب تناولها مع الشاي

الوكيل الإخباري- يعد الشاي واحداً من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم، فيما يوصي به خبراء الصحة؛ لأنه يعود بمنافع عدة على الجسم، لكنهم يحذّرون من شربه عند تناول بعض الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عددٍ من الاضطرابات.

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وفيما يلي أطعمة يُنصح بتجنب تناولها مع الشاي أو التقليل منها، وهي:



السكر والحليب

شرب الشاي بطريقة صحية يقتضي عدم الإكثار من السكر، أو حتى مزجه بالحليب، وبعض المحليات، لأنه يتحوّل عندئذ إلى مشروب ذي سعرات حرارية عالية.



البسكويت

بما أن كثيرين يشربون الشاي وهم يأكلون طعاماً جرى تحضيره من الدقيق، مثل الحلويات والبسكويت، فإن الخبراء يوصون بالابتعاد عن هذه العادة، لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالإمساك وارتفاع الحموضة.



السبانخ والأغذية الغنية بالحديد

ويستحب الابتعاد عن شرب الشاي عند تناول خضراوات غنية بالحديد، مثل السبانخ والبازيلاء، لأن المكونات الموجودة في الشاي تحول دون امتصاص المعدن في الجسم، وبالتالي سيحرمك من فائدة كبيرة.



الليمون

يضيف كثيرون قطع الليمون إلى أكواب الشاي، لأنهم يحبون مذاقه، في حين أن هذا المزج يزيد الحموضة ويسبّب الانتفاخ.



الأطعمة التي تحوي الكركم

يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تضم نسبة عالية من الكركم عند شرب الشاي، لأن الخلط يسبب اضطراباً في عمل الجهاز الهضمي.



المكسرات

يستحب عدم تناول المكسرات عند شرب الشاي، لأن مادة تسمّى "التانين" وتوجد في الشاي، تحول دون امتصاص الجسم عناصر غذائية مفيدة يحتاج إليها، بحسب موقع "إنديا".



هذه النصائح الطبية لا تمنع مُحبي الشاي من الاستمتاع ببعض الأطعمة التي اعتادوا إرفاقها مع كوب الشاي، لكن الخبراء يوصون دائماً بما يحقّق فائدة للجسم، وليس بما يرى المستهلكون أنه لذيذ أو مستساغ لديهم من حيث المذاق.



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