4 خطوات لعلاج الرشح منزلياً بلا أدوية

الوكيل الإخباري-الإصابة بالرشح تكون متعبة جدًا، لكن يُوجد عدة طرق تهدف لعلاج الرشح سواء من المنزل أو عيادة الطبيب .

اضافة اعلان

فلنتعرف في ما يأتي على طرق علاج الرشح المنزلية والطبية، كما سنتعرف على طرق علاجه لفئة الأطفال والحوامل:



علاج الرشح منزليًا

في بداية الأمر يجب أن تدرك أنه ليس هناك أي علاج شافي بشكل تام للإصابة بالرشح، لكن العلاجات المتوفرة تهدف إلى مدك بشعور جيد عام ومساعدتك في محاربة الفيروس المسبب للمرض.



تمثلت طرق علاج الرشح المنزلية المساهمة في تخفيف الأعراض في ما يأتي:



1. أخذ قسط من الراحة

يجب أن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة في غرفة النوم دافئة ومريحة، فساعات النوم الكافية تُساهم في تقوية جهاز المناعة وبالتالي مُقاومة الرشح ومُسببه.



2. شرب كثير من الماء والسوائل

إن الهدف من شرب المزيد من الماء والسوائل هو تجنب إصابتك بالجفاف، فالجفاف يزيد من أعراض الرشح وخاصةً على الأنف، فقد يُسبب الجفاف تسلخات في جدار الأنف.

كما عليك أن تتجنب المشروبات الغنية بالكافيين كونها تُعدّ مُدرة للبول وتُسبب الجفاف.

3. الغرغرة بالماء والملح

في حال ترافق الرشح مع ألم في الحلق فإن الغرغرة بالماء والملح تُعدّ مفيدة.



4. التركيز على تناول نظام غذائي صحي

يجب التركيز على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن ويحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة، حيث وُجد أن الزنك قد يُساعد في تقليل فترة الإصابة بالرشح وبالأخص عند البالغين في حال تناوله خلال 24 ساعة الأولى من الإصابة.



لذا يُمكن الإكثار من تناول وشرب بعض الأصناف الغذائية لتحقيق هدف علاج الرشح، ومنها:



شوربة الدجاج

شوربة الدجاج هي علاج قديم للرشح، فالسائل الدافئ يُساعد في فتح المجاري التنفسية، وبالتالي يُقلل من صعوبة التنفس، كما أن الملح في الشوربة يعمل على التقليل من تهييج أنسجة الحنجرة بالإضافة إلى الفوائد التي يمتاز بها الدجاج.



الشاي الساخن

شرب المشروبات الساخنة يُعدّ أمرًا مهمًا عند إصابتك بالرشح، ويُمكن لك القيام بإضافة القليل من العسل لهذه المشروبات لتخفيف السعال الذي تشعر به.



الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك (Probiotic) الذي يُعزز صحة المعدة لديك، وبالتالي مساعدة الجسم في علاج الرشح.



الأطعمة الحارة

تناولك لهذا النوع من الأطعمة وبالأخص تلك التي تُسبب تدميع العينين من شأنها أن تُخلصك من احتقان الأنف.



علاج الرشح بالأدوية

كما ذُكر سابقًا أنه لا يوجد علاج مُحدد للرشح، لذا فإن الأدوية الموصفة من قبل الطبيب من شأنها أن تُخفف أعراضه فقط، حيث قد يصف الطبيب لك كل من الأدوية الآتية:



مزيلات الاحتقان (Decongestants): وهي تُساعدك في التخلص من احتقان الأنف الذي تُعاني منه.



مضادات الهستامين (Antihistamine): وهي التي تُقلل من العطس وسيلان الأنف.

مسكنات الألم: حيث يوجد العديد منها وهدفها هو تقليل الألم العام الذي تشعر به.



يجدر الذكر أن هذه الأدوية بالرغم من مساهمتها في علاج الرشح إلا أنها قد تُسبب الأعراض الجانبية الآتية لك:

الدوار.

الجفاف وجفاف الفم.

الغثيان.

الصداع.

كما يُمنع على الأطفال استخدام هذه الأدوية، فهي قد تُسبب ضررًا صحيًا خطيرًا لهم.



علاج الرشح للأطفال

إصابة الأطفال بالرشح تتطلب اتباع طرق وأساليب علاجية أخرى ومختلفة، ومن أبرز طرق علاج الرشح عند الأطفال ما يأتي:



الراحة: دع الطفل المريض أن يبقى في المنزل ويتغيب عن المدرسة، فالراحة مهمة جدًا عند إصابته بالمرض.



شرب السوائل: من المهم أن يشرب طفلك كمية مناسبة من السوائل كي لا يُصاب بالجفاف، وركز على إعطاء الطفل الماء والمشروبات الساخنة على وجه الخصوص.



تناول أطعمة صحية: حاول إيجاد طرق لتقنع الطفل بتناول الأطعمة الصحية خلال المرض، فبإمكانك إطعامه الشوربات والخضروات والفواكه.



الاستحمام بالماء الساخن: في بعض الأحيان يساعد الاستحمام بالماء الساخن في خفض الحرارة والتخفيف من احتقان الأنف.



تناول العسل: إن كان طفلك يعاني من السعال المترافق للرشح وهو فوق السنة الأولى من عمره، بإمكانك إعطاءه العسل لتهدئة منطقة الحلق.



في الحالات التي لم تُلاحظ فيها تحسن في حالة طفلك، استشر الطبيب الذي قد يصف له بعض الأدوية التي تُساعد في علاج الرشح.



علاج الرشح للحامل

إن كنت حاملًا وأصبت بالرشح يجب أن تفكري أكثر من مرة قبل تناولك لأي دواء علاجي للرشح فقد تؤثر بعض الأدوية على حملك وجنينك، لكن ما العمل إن أصبت بالرشح وأنت حامل؟ الإجابة هي:



لا تتناولي أي نوع من الأدوية التي تباع دون وصفة طبية إلا بعد استشارة الطبيب، لكن بشكل عام يفضل تجنب تناول الأدوية خلال 12 أسبوع الأولى من الحمل.



خذي قسطًا كافيًا من الراحة.

اشربي الكثير من السوائل.

استخدمي الماء المالح للغرغرة.

رطبي هواء المنزل لتسهيل عملية التنفس.

لا تنسي تناول شوربة الدجاج.

أضيفي الليمون والعسل إلى كأس الشاي الساخن، فهذه وصفة جيدة لعلاج الرشح.

ويب طب