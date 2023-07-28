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الجمعة، 28-07-2023 12:48 م

من قدميك .. كيف تكتشف الإصابة بالفشل الكلوي؟

م


الوكيل الاخباري - يعتبر الفشل الكلوي من الأمراض التي تكشف عنها القدمين، حيث تظهر عليهما مجموعة من العلامات التحذيرية، التي تدل على الإصابة به.

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يستعرض في التقرير التالي، أعراض الفشل الكلوي على القدمين، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية AAD وموقع "Sciencedirect" والاتحاد الوطني للكلى NKF.

أعراض الفشل الكلوي على القدمين
1- تورم القدمين
عندما تفقد الكلى قدرتها على أداء وظائفها الحيوية، تزداد مستويات معدن الصوديوم في الدم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل بالجسم، ومن ثم تورم القدمين.


2- حكة القدمين
إذا كنت تشعر برغبة عارمة في حكة بعض المناطق بالجسم، مثل القدمين، خاصةً عند حلول المساء، عليك التوجه لطبيب المسالك البولية، لأن هناك احتمالًا أن تكون مصابًا بالفشل الكلوي.

3- بثور القدمين
تظهر بثور على البشرة في القدمين أو الوجه أو اليدين خلال المراحل الأخيرة من الفشل الكلوي، لكن سرعان ما تجف وتتقشر، لتترك ندوبًا مكانها.


4- تقرحات القدمين
إذا كان الفشل الكلوي ناتجًا عن داء السكري، قد يلاحظ المريض أن عملية التئام جروح القدمين تستغرق وقتًا طويلًا، وقد تتحول إلى تقرحات خطيرة، تصاب بالغرغرينا عند إهمال علاجها.


5- حرقان القدمين
يعاني الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي المزمن من متلازمة القدم الحارقة بنسبة أقل من 10%، وهي مشكلة تؤدي إلى الشعور بسخونة وحرقان في القدمين.


الكونسلتو


 




 

 


 

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