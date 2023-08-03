4 علامات في الذراع أو الساق تشير إلى وجود جلطة دموية

الوكيل الإخباري - تجلط الدم ضروري لأنه يمنع النزيف الزائد عند الإصابة بجرح، ومع ذلك، فإن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي من تلقاء نفسها قد تكون خطيرة.

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وهذا لأنها يمكن أن تنتقل إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، ما يمنع إمداد الدم، وفي الواقع الجلطات الدموية هي السبب الأكثر شيوعًا للسكتات الدماغية عندما تعيق تدفق الدم إلى الدماغ.



ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى نوبات قلبية وانصمام رئوي، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً، لذلك، من الضروري اكتشاف علامات تجلط الدم في وقت مبكر.



ومن الشائع أن تظهر الجلطة الدموية لأول مرة في شكل تجلط الأوردة العميقة، وهذه جلطة دموية في الوريد غالبًا في الساق أو الذراع، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وإذا حدث هذا، فهناك أربعة أعراض يمكن أن تواجهها في الذراع أو الساق، وتشمل:

ألم نابض أو تشنج.



تورم

احمرار

الدفء

وقد تلاحظ أيضًا أوردة منتفخة "صلبة أو مؤلمة" عند لمس المنطقة المصابة.

ويمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة لذا يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة.



خطر حدوث جلطات دموية:

هناك عدد من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، وتكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين:

•الأشخاص الذين تجاوز أعمارهم عن 60 عاما.

•الذين يعانون من زيادة الوزن.

•المدخنين

•الذين تعرضوا لتجلط الأوردة العميقة من قبل.

•تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.

•الإصابة بالسرطان أو قصور في القلب.

•الدوالي.



ويمكنك أيضًا أن تكون أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت:

•تقيم في المستشفى أو غادرته مؤخرًا خاصةً إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرًا (مثل ما بعد الجراحة).

•الذهاب في رحلة طويلة (أكثر من ثلاث ساعات) بالطائرة أو السيارة أو القطار.

•حامل أو إذا كان لديكي طفل في الأسابيع الستة الماضية.

•الإصابة بالجفاف.



لذلك، لتقليل فرص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، توصي NHS بالحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وشرب الكثير من السوائل.

كما تنصح بعدم:



•الجلوس لفترات طويلة.

•عبور رجليك أثناء جلوسك.

•التدخين.





وإذا كان من المقرر أن تذهب في رحلة طويلة، فمن الأفضل ارتداء ملابس فضفاضة وشرب الكثير من الماء والمشي عندما يكون ذلك ممكنًا لتقليل المخاطر.



وإذا كنت تعاني من أي أعراض لتجلط الأوردة العميقة إلى جانب ضيق التنفس أو ألم في الصدر، يجب عليك استشارة الطبيب فورا، لأن هذا قد يشير إلى انسداد رئوي.



مصراوي



