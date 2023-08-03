الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خطط حكومية في جميع المحافظات

العثور على أضخم مخلوق عرفته الأرض في البيرو

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

الخميس، 03-08-2023 04:05 م

4 علامات في الذراع أو الساق تشير إلى وجود جلطة دموية

2021_9_7_19_32_1_601


الوكيل الإخباري - تجلط الدم ضروري لأنه يمنع النزيف الزائد عند الإصابة بجرح، ومع ذلك، فإن الجلطات التي لا تذوب بشكل طبيعي من تلقاء نفسها قد تكون خطيرة.

اضافة اعلان


وهذا لأنها يمكن أن تنتقل إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، ما يمنع إمداد الدم، وفي الواقع الجلطات الدموية هي السبب الأكثر شيوعًا للسكتات الدماغية عندما تعيق تدفق الدم إلى الدماغ.


ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى نوبات قلبية وانصمام رئوي، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلاً، لذلك، من الضروري اكتشاف علامات تجلط الدم في وقت مبكر.


ومن الشائع أن تظهر الجلطة الدموية لأول مرة في شكل تجلط الأوردة العميقة، وهذه جلطة دموية في الوريد غالبًا في الساق أو الذراع، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وإذا حدث هذا، فهناك أربعة أعراض يمكن أن تواجهها في الذراع أو الساق، وتشمل:
ألم نابض أو تشنج.


تورم
احمرار
الدفء
وقد تلاحظ أيضًا أوردة منتفخة "صلبة أو مؤلمة" عند لمس المنطقة المصابة.
ويمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة لذا يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة.


خطر حدوث جلطات دموية:
هناك عدد من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، وتكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين:
•الأشخاص الذين تجاوز أعمارهم عن 60 عاما.
•الذين يعانون من زيادة الوزن.
•المدخنين
•الذين تعرضوا لتجلط الأوردة العميقة من قبل.
•تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.
•الإصابة بالسرطان أو قصور في القلب.
•الدوالي.


ويمكنك أيضًا أن تكون أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت:
•تقيم في المستشفى أو غادرته مؤخرًا خاصةً إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرًا (مثل ما بعد الجراحة).
•الذهاب في رحلة طويلة (أكثر من ثلاث ساعات) بالطائرة أو السيارة أو القطار.
•حامل أو إذا كان لديكي طفل في الأسابيع الستة الماضية.
•الإصابة بالجفاف.


لذلك، لتقليل فرص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، توصي NHS بالحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وشرب الكثير من السوائل.
كما تنصح بعدم:


•الجلوس لفترات طويلة.
•عبور رجليك أثناء جلوسك.
•التدخين.


وإذا كان من المقرر أن تذهب في رحلة طويلة، فمن الأفضل ارتداء ملابس فضفاضة وشرب الكثير من الماء  والمشي عندما يكون ذلك ممكنًا لتقليل المخاطر.


وإذا كنت تعاني من أي أعراض لتجلط الأوردة العميقة إلى جانب ضيق التنفس أو ألم في الصدر، يجب عليك استشارة الطبيب فورا، لأن هذا قد يشير إلى انسداد رئوي.

مصراوي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_9_26_17_56_46_95

مخاطر عدم غسل ملاءة السرير بانتظام

News-P-420857-636827808461009003 (1)

معلومات قد تعرفها لأول مرة .. كيف يهضم الطعام ؟

tbl_articles_article_32154_753129ff676-7e9f-444c-ab68-ff9ff8be9057

قد تؤدي للوفاة.. احذر علامة تكشف تعفن الدم

117364

3 أضرار للإفراط في تناول المانجو على الجلد

ramadanrecipe_recipe_1344_61002e1965e-855f-417c-a421-f2f7f2156e1f

احترس.. في هذه الحالة الباذنجان قد يهدد حياتك

maxresdefault

تربع على عرش الاطباق الشرقية .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الحمص يومياً !

أخبار متعلقة
img-4425644064-1200x720

4 علامات على قدميك تكشف الاصابة بمرض في الكبد

2023727913263339A

تصلب الشرايين.. الأسباب والأعراض

tbl_articles_article_17986_456c65f9cbe-d855-40f8-a4bb-99ef49d10416

أعراض الفشل الكلوي .. 6 علامات تظهر على الجلد

14009786431652533715

الاعراض الاولية لاصابة الاطفال بالسكري

614890354236042f102b6108

سرطان الرئة..أبرز 4 أعراض يجب معرفتها عن المرض

416605_1686495456

احذرها .. 4 اعراض للاصابة بالفشل الكبدي الكلوي