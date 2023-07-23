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الأحد، 23-07-2023 02:56 م

احذرها .. 4 اعراض للاصابة بالفشل الكبدي الكلوي

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الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، أن الفشل الكلوي من الأمراض التي ليس لها أي أعراض ظاهرية عند الإصابة، مما قد يتطور المرض للإصابة بـ الفشل الكبدي الكلوي.

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وقال موافي خلال تقديمه برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن تليف الكبد مع الفشل الكلوي، هو أمر خطير ويؤثر على صحة المصاب بشدة، مشيرًا إلى أن علاج المريض أمر وحيد وهو إجراء علمية زراعة كبد، وعقب إجراء العملية الجراحية تعود الكلى لوظائفها مرة أخرى.


وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه من أعراض الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي، وجود دم في البول، انتفاخ البطن، الغثيان والقيء.


ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة، إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الفشل الكبدي الكلوي والذين يجرون عملية زراعة الكبد، نسبة النجاح فيها لا تزيد عن 50%.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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