آلام المعدة في رمضان؟ .. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

الوكيل الإخباري- قد يشير ألم المعدة أحيانًا إلى معاناة الشخص من مشكلة طبية طارئة، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، مثل التهاب الزائدة الدودية أو انسداد أو تسرب في الأمعاء، وهنا أعراض أعراض أخرى يمكن أن تصاحب ألم المعدة تستدعي استشارة الطبيب المختص على الفور.





نوضح في السطور التالية، أعراض آلام المعدة التي تستدعي زيارة الطبيب، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".



متى يشير ألم المعدة لحالة خطيرة؟

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تصاحب ألم المعدة وتشير إلى أن المصاب بحاجة إلى عناية طبية عاجلة، على سبيل المثال، حساسية البطن للمس، أو ألم البطن المصاحب بحمى شديدة أو قيء مستمر أو ألم في الصدر.



ويجب على بعض الأفراد، مثل الحوامل وأولئك الذين خضعوا لجراحة في البطن مؤخرًا، أن يعتبروا أن آلام المعدة لديهم قد تكون خطيرة.



وبشكل عام، قد يكون ألم المعدة خطيرًا، ويشير إلى حالة طبية طارئة إذا كان مصحوبًا بما يلي:



- ألم شديد في البطن.



- حساية البطن عند لمسها.



- السعال أو القيء المدمم.



- عدم توقف القيء.



- الإسهال الدموي.



- ألم أو ضغط في الصدر.



- صعوبة في التنفس.



- الدوخة.



- الإغماء.



- عدم القدرة على التبرز، إلى جانب القيء.



- ألم في الرقبة أو الكتف أو بين لوحي الكتف.



- تغييرات الرؤية.



- ألم يبدأ في زر البطن ويتحرك إلى الجانب الأيمن، وهى علامة تحذير من التهاب الزائدة الدودية.



- الحمى.



وأحيانًا يكون ألم المعدة خفيفًا في البداية ولكنه يزداد سوءًا بعد بضع ساعات، وقد لا تتطور هذه الأعراض حتى ذلك الوقت.



وعندما يترافق ألم المعدة مع هذه الأعراض الأخرى، فقد يكون ناتجًا عن حالة تهدد الحياة، وتتضمن بعض الأمثلة على هذه الحالات ما يلي:



- التهاب الزائدة الدودية.



- انسداد الأمعاء.



- ثقب في الأمعاء.



حالات قد يشكل فيها ألم المعدة خطورة على صحة الفرد

تشمل الظروف الأخرى التي يجب أن تناقش فيها آلام المعدة مع مقدم الرعاية الصحية ما يلي:



- الحمل.



- بدأ الألم في غضون أسبوع من جراحة البطن.



- بدأ الألم بعد إجراء في منطقة المعدة، مثل التنظير الداخلي



- الخضوع المسبق لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، مثل المجازة المعدية، أو استئصال الأمعاء.



- بدأ الألم بعد فترة وجيزة من صدمة في البطن.



- إصابة البطن صاب بكدمات.



- نزيف مهبلي مفرط، أو جلطات دموية.



- نزيف في المستقيم أو براز ذو شكل قطراني أو دموي.



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متى ترى الطبيب عند المعاناة من آلام المعدة؟

تحتاج بعض أنواع آلام المعدة إلى عناية فورية، وتشمل الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب ما يلي:



- حرقة التبول.



- الحاجة الملحة للتبول.



- دم في البول.



- الشعور بالألم أو الانزعاج أو الغثيان عند تناول الطعام.



- إسهال يستمر لأكثر من 5 أيام.



- حمى فوق 100 درجة.



- حمى لمدة 3 أيام أو أكثر.



- فقدان الشهية.



- ألم يزداد سوءًا أو لا يتحسن في غضون يوم أو يومين.



- آلام في المعدة أثناء العلاج من السرطان.

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