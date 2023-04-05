سرطان القولون .. كيف تقلل من خطر إصابتك بالمرض بـ 6 خطوات صحية؟

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أن التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون يبدأ بخطوات صحية وبسيطة جدًا.



فما أبرزها؟

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ممارسة الرياضة بانتظام

المحافظة على وزن صحي

عدم التدخين

إجراء الفحص بشكل دوري

تناول الخضار بكثرة

التقليل من تناول اللحوم الحمراء



ويُعد سرطان الثدي والقولون من أكثر أنواع أمراض السرطان انتشارًا في دول الخليج، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية، بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





سي ان ان