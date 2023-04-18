الوكيل الإخباري- توقف نمو العضلات أحد أكثر الجوانب المحبطة في بناء العضلات، لأنه يحدث عندما تتوقف المكاسب من منظور الشخص العادي، ويحدث الثبات عندما يتوقف جسم الإنسان عن الاستجابة نتيجة لتكرار نفس الروتين.

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الشيء الوحيد الذي يجب تذكره خلال فترة الثبات هو الحفاظ على ثباتك وعدم فقد الأمل، لأن الهضبة تختبر صبرك، وإذا التزمت بنظامك الغذائي وروتين التمرين، يمكنك التغلب عليه بسهولة، ووفقاً لما نشره موقع onlymyhealth، هناك 5 أسباب لتوقف عضلاتك عن النمو هي:



قلة النوم



اتباع نفس الجدول الزمني



المبالغة في ممارسة التمارين



رفع الأوزان الثقيلة



عدم إراحة الجسد بالإجازة

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