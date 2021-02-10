5 أطعمة تجنبك من حساسية الأسنان.. تعرّف إليها

الوكيل الإخباري _ تتسبب بعض الأطعمة الساخنة والباردة بآلام وحساسية في الأسنان أحيانًا. لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة المفيدة لحساسية الأسنان وتعمل على تهدئتها، وهناك 5 أطعمة يجب تناولها لحساسية الأسنان:

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الخضراوات

تحتوي على نسبة عالية من الألياف لأنها تعمل على إنتاج المزيد من اللعاب في الفم. ويصبح من السهل التخلص من المواد الضارة في الأسنان، وتشمل الجزر والشمندر والبروكلي.



الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة منها الشعير والأرز البني ودقيق الشوفان وغيرها غنية بالألياف. وتلعب دورًا رئيسيًا في إفراز اللعاب في الفم الذى يزيل بدوره المواد الكيميائية من الأسنان.



المكسرات

تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة لحساسية الأسنان، كما أنها غنية بالكالسيوم والبروتين وتحتوى على نسبة منخفضة من السكر.



منتجات الألبان

استهلاك كمية جيدة من منتجات الألبان المختلفة الغنية بالكالسيوم والبروتين مثل الزبادي والجبن من أجل تهدئة حساسية الأسنان. مع مراعاة عدم إضافة أي سكريات.



الفاكهة

يجب تناول الفاكهة مثل التفاح والموز للعناية بصحة الأسنان خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان.

المصدر : الامارات نيوز



