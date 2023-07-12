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الأربعاء، 12-07-2023 04:59 م

5 خرافات صادمة عن شرب الماء.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن شرب الماء بكميات كبيرة مفيد للجسم بشكل كبير على الرغم من وجود بعض الخرافات التي يجب وضعها في الاعتبار لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

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نستعرض  في التقرير التالي قائمة بأشهر الخرافات حول الماء وفقًا لما ذكره موقع "Everydayhealth".


خرافات شرب الماء


1- من الضروري شرب 8 أكواب من الماء يوميًا

يعتقد بعض الأشخاص أنه من الضروري الحصول على 8 أكواب من الماء يوميًا، ولكن هذه القاعدة لا تناسب جميع الأشخاص، حيث تختلف احتياجات السوائل حسب العمر والجنس ومستوى النشاط، لذلك يفضل أن تحصل النساء على 11 كوب من السوائل بشكل عام بينما الرجال يحصلون على 16 كوب يوميًا.

2- الإفراط في الماء يطرد السموم من الجسم
على الرغم من عدم وجود دليل على قدرة الماء في طرد السموم إلا أن الكلى تقوم باستخدام الماء للتخلص من بعض الفضلات، وبالتالي في حالة عدم شرب ما يكفي من الماء فمن الطبيعي أن الكلى لا تحتوي على ما يكفي من السوائل لأداء وظائفها.


3- شرب الماء يرطب البشرة
يعتقد البعض أن الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى ترطيب البشرة، ولكن شرب الماء بأي كمية لا علاقة له بالبشرة أي أن مستوى رطوبة الجلد لا يتحدد بالعوامل الداخلية، ولا يمكن الاعتماد على الماء فقط للتخلص من جفاف البشرة والأفضل استعمال بعض المنتجات الأخرى للحصول على الترطيب المطلوب.


4- شرب الماء يساعد على فقدان الوزن
شرب الماء وحده لا يساعد على فقدان الوزن ولكنه يمكن أن يحل محل المشروبات الأخرى المليئة بالسعرات الحرارية، وبالتالي تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها، ولكن لا يفضل الاعتماد على هذه الطريقة في فقدان الوزن.


5- البول الأصفر علامة على الجفاف
يظن بعض الأشخاص أن البول الأصفر علامة على الإصابة بالجفاف ولكنه قد يكون علامة على الإفراط في تناول الفيتامينات والمعادن أو اضطرابات الكلى أو الكبد، لذلك يفضل استشارة الطبيب المختص للتعرف على السبب الرئيس.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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