الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

ارشادات من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء اللحوم المفرومة

إصابة 9 طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية إثر حادث سير اليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

تعليق دوام المدارس في العقبة الساعة الـ10 صباحا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب يصعد عالمياً ويستقر فوق الـ 1900 دولار

الجامعة الأردنية تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

العجارمة: دوام المدارس في رمضان الساعة ٩ صباحاً

تعميم جديد من البنك المركزي للبنوك العاملة في الأردن - كتاب

الإدارات المرورية تحذر : عودة المطر بعد انقطاع يؤدي للانزلاق

الثلاثاء، 14-03-2023 09:38 ص

5 طرق تساعدك على الاستيقاظ

2016_5_18_9_50_36_599


الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من الاستيقاظ باكراً ويواجهون صعوبة في النهوض من السرير، وخاصة في الأجواء الباردة التي تزيد الأمر سوءاً.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في النهوض من السرير بسهولة في الصباح، وفق ما أورد  موقع ميترو الإلكتروني: 



إحداث تغيير في النشاطات الصباحية


تقول روث كودزي، خبيرة الموارد البشرية والوظائف، إن الأمر كله يتعلق بتغيير ما ستفعله في الصباح. يمكنك أن تمارس نشاطاً تحبه بعد الاستيقاظ، وهذا سيحفزك أكثر على الاستيقاظ والنهوض من الفراش. 



ممارسة الجري

بحسب الخبراء، تساعد ممارسة الجري على إعطاء دفعة قوية من النشاط للجسم بعد الاستيقاظ، وعندما يصبح الجسم أكثر نشاطاً فإن الاستيقاظ يصبح أسهل مع مرور الوقت.


وقد تحدثت “مينريت كورل” إحدى المشاركات في استبيان حول النوم عن تجربتها قائلة إنها كانت تواجه صعوبة في الاستيقاظ لسنوات طويلة قبل أن يشجعها صديق لها على ممارسة الجري الذي تحول إلى شغف لديها، وأصبح لديها حافز قوي للاستيقاظ لممارسة الجري. 



التأمل قبل الذهاب  للنوم



تقول مدربة الحياة ناتالي ترايس إن سر الاستيقاظ يكمن في الحصول على نوم جيد، لذا فإن التأمل قبل النوم  يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وبالتالي، الاستيقاظ بشكل أكثر سهولة. وقالت ترايس إنها جربت التأمل بنفسها وحصلت على نتائج رائعة. 



حضور دروس صباحية



يمكن أن يكون حضور الدروس في الصباح حافزاً للاستيقاظ والنهوض من السرير بسهولة، لذا يُنصح بالتسجيل بدورات تدريبية أو تعليمية صباحية والالتزام بها للتعود على الاستيقاظ الباكر. 



استخدام مصباح تدريجي الإضاءة

عادة ما يكون الاستيقاظ في وضعية الظلام الدامس أكثر صعوبة، لذا يوصي الخبراء، باستخدام مصباح يضيئ غرفة النوم بشكل تدريجي في الصباح لكي يكون الاستيقاظ طبيعياً أكثر.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7717520_1642504398

ما أثر نظام "الكيتو" الغذائي على صحة القلب ؟

tbl_articles_article_24589_373b79e375f-379c-4b7d-972c-d52ed8d2966c

يجهلها الكثيرون .. 5 أمراض غريبة قد تصيب البشر

tbl_articles_article_19554_8459e185b15-3cf7-4737-a6bf-82e57e323c0d

السكري وفقدان الأسنان 'خطر مزدوج' على الدماغ

2018_2_13_18_22_0_854

أسباب آلام الكعب .. متى تشير لمشكلة صحية؟

398842Image1-1180x677_d

ينصح باضافتها للنظام الغذائي .. 4 أطعمة مضادة للسرطان

202331312937859FD

فحص بول يكشف سرطان المثانة قبل 12 عاماً على الإصابة بالمرض

أخبار متعلقة
image

أضرار " غفوة المنبه " على الصحة

2022_10_24_15_22_6_681

هل تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم ؟ .. 7 أسباب لذلك

2021_8_20_20_9_53_252

عرض عند الاستيقاظ يشير للسكتة الدماغية