5 طرق تساعدك على الاستيقاظ

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من الاستيقاظ باكراً ويواجهون صعوبة في النهوض من السرير، وخاصة في الأجواء الباردة التي تزيد الأمر سوءاً.



فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في النهوض من السرير بسهولة في الصباح، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني:







إحداث تغيير في النشاطات الصباحية





تقول روث كودزي، خبيرة الموارد البشرية والوظائف، إن الأمر كله يتعلق بتغيير ما ستفعله في الصباح. يمكنك أن تمارس نشاطاً تحبه بعد الاستيقاظ، وهذا سيحفزك أكثر على الاستيقاظ والنهوض من الفراش.







ممارسة الجري



بحسب الخبراء، تساعد ممارسة الجري على إعطاء دفعة قوية من النشاط للجسم بعد الاستيقاظ، وعندما يصبح الجسم أكثر نشاطاً فإن الاستيقاظ يصبح أسهل مع مرور الوقت.





وقد تحدثت “مينريت كورل” إحدى المشاركات في استبيان حول النوم عن تجربتها قائلة إنها كانت تواجه صعوبة في الاستيقاظ لسنوات طويلة قبل أن يشجعها صديق لها على ممارسة الجري الذي تحول إلى شغف لديها، وأصبح لديها حافز قوي للاستيقاظ لممارسة الجري.







التأمل قبل الذهاب للنوم







تقول مدربة الحياة ناتالي ترايس إن سر الاستيقاظ يكمن في الحصول على نوم جيد، لذا فإن التأمل قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وبالتالي، الاستيقاظ بشكل أكثر سهولة. وقالت ترايس إنها جربت التأمل بنفسها وحصلت على نتائج رائعة.







حضور دروس صباحية







يمكن أن يكون حضور الدروس في الصباح حافزاً للاستيقاظ والنهوض من السرير بسهولة، لذا يُنصح بالتسجيل بدورات تدريبية أو تعليمية صباحية والالتزام بها للتعود على الاستيقاظ الباكر.







استخدام مصباح تدريجي الإضاءة



عادة ما يكون الاستيقاظ في وضعية الظلام الدامس أكثر صعوبة، لذا يوصي الخبراء، باستخدام مصباح يضيئ غرفة النوم بشكل تدريجي في الصباح لكي يكون الاستيقاظ طبيعياً أكثر.

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