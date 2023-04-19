الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم أريحا

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي

عقوبات أميركية على شبكة لتمويل حزب الله

بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين

الولايات المتحدة.. مسرب الوثائق السرية يمثل أمام المحكمة

هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

مدعوون للمقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

الأربعاء، 19-04-2023 09:18 ص

5 طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من ألم الأبهر

iStock-511484604


الوكيل الإخباري- يسبب ألم الأبهر (Fibromyalgia) إزعاجاً لبعض الأشخاص، حيث إنه قد يصاحبه أعراض، مثل التعب، والألم، ويمكن أن يكون ألم الأبهر خفيفاً أو شديداً ليتداخل مع الأنشطة اليومية.

اضافة اعلان

 

وبحسب «ويب طب» قد يوصي الطبيب ببعض مسكنات الألم التي قد لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والنابروكسين، حيث إنها تقلل من الالتهاب، وآلام العضلات، وتساعد أيضاً على تحسين جودة النوم، لكن هناك خمس طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من الأبهر:

اليوغا وتمارين الاسترخاء

الوخز بالإبر

العلاج الطبيعي أو بالتدليك

العلاج السلوكي المعرفي


الارتجاع البيولوجي

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الى ماذا يشير تغير لون الإبط؟

2102915-1000x815

منها غسل الوجه بمياه الصنبور .. عادات تجميلية قد تجلب الخطر دون أن تشعر !

2022_5_5_11_56_54_360

فئات ممنوعة من تناول الفسيخ

image (1)

ماء جوز الهند.. 7 فوائد سحرية لمشروب لذيذ وفي متناول الجميع

main-qimg-90da33669c135782903b3c8cb003fd9c

تُكثِر من الوجبات المقلية في رمضان؟ تعرف إلى سلبيّات قلي الطعام بالزيت

121-162838-heart-muscle-weakness-sit-down-2

دراسة : الخمول والجلوس يؤثران على بنية القلب

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

2023411145918127TS

أعراض التهاب المريء لدى الأطفال

2023_3_19_0_2_10_857

الربو أم التهاب الشعب الهوائية؟ .. كيف تفرق بينهما

tbl_articles_article_31177_638766f64e8-0866-44b3-a1a9-3544ac7ff1c5

متى يشير ألم الظهر الى مرض في الكلى ؟

2021_12_23_11_44_21_323

4 مشروبات تخلصك من أعراض القولون العصبي