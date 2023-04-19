5 طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من ألم الأبهر

الوكيل الإخباري- يسبب ألم الأبهر (Fibromyalgia) إزعاجاً لبعض الأشخاص، حيث إنه قد يصاحبه أعراض، مثل التعب، والألم، ويمكن أن يكون ألم الأبهر خفيفاً أو شديداً ليتداخل مع الأنشطة اليومية.

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وبحسب «ويب طب» قد يوصي الطبيب ببعض مسكنات الألم التي قد لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والنابروكسين، حيث إنها تقلل من الالتهاب، وآلام العضلات، وتساعد أيضاً على تحسين جودة النوم، لكن هناك خمس طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من الأبهر:



اليوغا وتمارين الاسترخاء



الوخز بالإبر



العلاج الطبيعي أو بالتدليك



العلاج السلوكي المعرفي





الارتجاع البيولوجي

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