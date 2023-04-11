كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

الوكيل الإخباري- يعتبر الكالسيوم من العناصر الضرورية لصحة الجسم، ونقصه يسبب العديد من المشكلات الصحية، وهناك أعراض وعلامات تكشف عن نقصه الكالسيوم في الجسم، لكن هل يمكن اكتشاف تلك المشكلة قبل ظهور الأعراض؟



كيف يتم تشخيص نقص الكالسيوم في الجسم؟

قال الدكتور السيد المر، استشاري الأمراض الباطنة بمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه يتم اكتشاف نقص الكالسيوم في الدم غالبًا من خلال إجراء اختبارات الدَم الروتينية قبل أن تصبح الأَعراض واضحة.

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وأضاف المر، أن الأطباء يقسيون مستوى الكالسيوم الكُلي الذي يشتمل على الكالسيوم المرتبط بالألبومين، ومستوى الألبومين في الدم لتحديد ما إذا كان مستوى الكالسيوم غير المرتبط منخفضًا من عدمه.



ونصح استشاري أمراض الباطنة، بإجراء تحليل فيتامين د، مع إجراء تحليل الغدة الجار درقية، مشيرًا إلى أنه يمكن قياس مستويات مواد أخرى في الدَّم للمساعدة على تحديد السبب.



ووفقا لما جاء في موقع، " Healthline"، فإنه في حالة اشتباه الطبيب في نقص الكالسيوم يأخذ عينة من الدم للتحقق من مستوياته، حيث سيقيس الطبيب مستوى الكالسيوم الكلي ومستوى الألبومين ومستوى الكالسيوم المتأين.



مستويات الكالسيوم الطبيعية في الجسم

يمكن أن تتراوح مستويات الكالسيوم الطبيعية للبالغين من 8.8 إلى 10.4 ملليجرام وفقًا لدليل ميرك، حيث إنه قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض نقص الكالسيوم إذا كان مستوى الكالسيوم أقل من 8.8 مجم ، وعادةً ما يكون لدى الأطفال والمراهقين مستويات أعلى من الكالسيوم في الدم مقارنة بالبالغين.





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