5 عادات خاطئة تؤدي إلى ظهور البطن في رمضان.. احذرها

الوكيل الإخباري - يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ظهور البطن خلال شهر رمضان وعادة ما يحدث ذلك نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب ظهوره في وقت قصير مما يستوجب الابتعاد عنها نهائيًا وذلك لتجنب فرص الإصابة ببعض الأمراض أيضًا.



1- قلة شرب الماء

يعد شرب الماء من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، ولكن خلال فترة الصيام يعتاد الأشخاص على تناول كمية قليلة من الماء مما قد يؤدي إلى الجفاف، ومن ثم الشعور بالجوع وزيادة في تناول الطعام، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن.

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2- الإفراط في تناول الطعام

يعتبر الإفراط في تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور البطن ، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام على الإفطار أو السحور، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية التي يتم تناولها، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكرش.



3- تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات

يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بين وجبتي الإفطار والسحور مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع وتراكم الدهون في منطقة البطن، لذلك يجب الحد من كمية الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات تمامًا بهدف السيطرة على وزن الجسم.



4- قلة النشاط البدني

قلة النشاط البدني من العوامل التي تساهم في تراكم الدهون في منطقة البطن، وعادة ما يقل النشاط البدني عن المعدل الطبيعي خلال شهر رمضان مما يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وبالتالي تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور البطن بعد فترة قصيرة.



5- تناول الطعام قبل النوم مباشرة

عادة ما يتناول بعض الأشخاص وجبة السحور قبل النوم مباشرة مما قد يؤدي بشكل ملحوظ إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن حيث يصعب على الجسم حرق السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يتسبب ذلك في تراكمها على شكل دهون في منطقة البطن.

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