علامات لاتتوقعها لنقص الكالسيوم –.. هكذا تتجنبه؟

الوكيل الإخباري- الكالسيوم من العناصر الضرورية لصحة الجسم، ونقصانه يسبب العديد من المشاكل الصحية للشخص، وينعكس سلبا على صحة الجسم كله، بداية من تأثيره على العظام ومرورًا وصحة القلب ووزن الجسم، لذلك يتساءل البعض عن علامات نقصه في الجسم.



وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد المر، استشاري الأمراض الباطنة بمستشفيات جامعة الزقازيق في مصر ، أن نقص الكالسيوم في الجسم من الممكن أن يكون دون أي أعراض تمامًا، حيث يتم اكتشافه من خلال بعض التحاليل.



وأضاف المر، أنه في بعض الحالات تظهر أعراض لنقص الكالسيوم في الجسم، مشيرًا إلى الإجهاد، وألم أو تقلص في العضلات، هشاشة العظام، فضًلا عن فقدان الأسنان بشكل غير متوقع، أو وجود تهيج شديد في اللثة.

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وأكد استشاري أمراض الباطنة، أنه من بين أعراض نقص الكالسيوم في الجسم، وجود ألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة، بالإضافة إلى وجود بعض الأعراض الجلدية، والتي منها ضعف الأظافر وتكسرها، تقصف الشعر وبطء نموه، أو الإصابة بمشكلات مثل الصدفية والإكزيما.



ولفت المر، إلى أن سوء تغذية الأم خلال فترة الحمل يعتبر سبب رئيسي لنقص الكالسيوم في حديثي الولادة، لذلك شدد على ضرورة تناول الأم للأطعمة الغنية به بجانب الفيتامينات والمكملات الغذائية الضرورية فترة الحمل.



وأوصى استشاري أمراض الباطنة، بالإكثار من تناول الحليب ومشتقاته بشكل يومى، على أن لا يصبح بديلا للوجبات الثلاثة الرئيسية، ولذلك عليك تناول 3 أكواب من الحليب يوميا، فضلا عن تناول الكالسيوم في صورة أقراص (قرص واحد يوميًا) بجرعة 300 جرام أو 500 جرام على الأكثر، ولكن وفقًا لاستشارة الطبيب المتخصص.



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