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الخميس، 06-04-2023 02:18 م

ابتكار في 90 ثانية يكشف سرطان الدماغ

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الوكيل الإخباري- طور باحثون بجامعة ميشيغان للطب بالولايات المتحدة، أداة ذكاء اصطناعي، تستطيع تشخيص علامات الإصابة بسرطان الدماغ في أقل من 90 ثانية.

وكشفت نتائج دراسة منشورة على مجلة «Nature Medicine»، أن الأداة الجديدة تستطيع تحديد العلامات الجينية المتوافقة مع الأورام الدبقية التي تنشأ وتنتشر في الدماغ، بمتوسط دقة يزيد على 90%، بعد أن قام باحثون بتحليل عينات الورم الخاصة بأكثر من 150 مريضاً مصاباً؛ حسبما نقل موقع «فوكس نيوز».

وقال أستاذ جراحة الأعصاب بجامعة ميشيغان تود هولون: إن هذه الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي لديها «القدرة على تحسين سرعة التشخيص والرعاية للمرضى الذين يعانون من أورام دماغية قاتلة»؛ وفقا لقناة الحرة.

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عكاظ

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