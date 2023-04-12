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الأربعاء، 12-04-2023 03:29 م

5 فواكه لإنقاص الوزن في رمضان

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الوكيل الإخباري- يرغب بعض الأشخاص في الحفاظ على الوزن أو استكمال خطة إنقاص الوزن خلال شهر رمضان، ويساعد تناول بعض الفواكه في زيادة فرص إنقاص الوزن في رمضان، فضلًا عن فوائد تلك الفواكه عند الصيام.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الفواكه المفيدة لإنقاص الوزن، وفقًا لموقع التغذية الصحية "Eat this".

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فواكه مفيدة لإنقاص الوزن في رمضان


1-الموز
يوفر الموز للجسم 3 جرامات من الألياف الغذائية في الثمرة الواحدة، هي كمية كبيرة تساعد الجسم على الشعور بالامتلاء والشبع لفترة طويلة، ما يحمي من الشراهة خلال رمضان ويساعد على إنقاص الوزن، يوصي خبراء التغذية بتناول الموز الأخضر لأنه يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم ما يحمي من الجوع سريعًا.


يعتبر الموز أحد الفواكه التي يوصي خبراء التغذية بتناولها في رمضان، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم؛ الذي يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على مستويات الماء بشكل متناسب، ما يحمي من العطش خلال نهار رمضان.


2-الأناناس
مصدر للإنزيمات التي تساعد على الهضم ، قد يؤدي تحسين الهضم أيضًا إلى تنظيم الشهية، ما قد يساعد بدوره في إنقاص الوزن، كما يمتاز الأناناس بكونه فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يحمي من الجوع ويساعد على الوقاية من السمنة، يعتبر أيضًا الأناناس من الفواكه المرطبة للجسم ما يساعد على الوقاية من العطش في رمضان.


3-الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، التي تحفز عملية الأيض وتساعد على حرق الدهون، وجدت نتائج دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو مع الوجبة قلت لديهم الشراهة في تناول الأطعمة، لذا يوصي خبراء التغذية بإضافة الأفوكادو مع السلطة أو هرسه مع الخبز أو إضافته إلى الدجاج القطع أو التونة المعلبة.


4-البطيخ
يحتوي البطيخ على نسبة مرتفعة من الماء، تجعله مرشحًا في رمضان، فضلًا عن احتوائه على سعرات حرارية منخفضة تساعد على إنقاص الوزن، يقدم البطيخ فوائد للجسم تحمي من تراكم الدهون وأبرزها تنظيم مستويات سكر الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول.


5-الكيوي
يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين سي والألياف مع الأنواع الخضراء والصفراء، يبدو أن الوجبات الغذائية الغنية بالألياف من المنتجات تعزز فقدان الوزن وتزيد من الشعور بالشبع، توفر ثمرة من الكيوي صغيرة الحجم جرامين من الألياف، الذي يساعد على تحسين صحة الأمعاء.

 

 

الكونسلتو الطبي

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