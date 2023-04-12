الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

الضريبة تطرح عطاء لصيانة الحكومة الإلكترونية

ارتفاع أسعار الذهب محليا 40 قرشا للغرام

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

سلطة البترا: حركة سياحية اعتيادية اليوم ونتابع الحالة الجوية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

أمانة عمان تكشف عن مخالفة تعرضك لحجز مركبتك أسبوع

الدوريات الخارجية: 3 إصابات بـ5 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

ثلوج في الرشادية بمحافظة الطفيلة - صور وفيديو

30 قرشاً .. ارتفاع سعر الزهرة في السوق المركزي

الأربعاء، 12-04-2023 10:12 ص

3 عادات تسبب زيادة الوزن على السحور الرمضاني

1679683762_955_أفضل-سحور-في-رمضان-يناسب-الجميع-بلا-استثناء


الوكيل الإخباري- لا خلاف على أهمية وجبة السحور لصحة الجسم في شهر رمضان المبارك، ولكن يرتكب بعض الأشخاص عادات خاطئة عند تناولها تؤدي إلى زيادة الوزن.

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن وجبة السحور يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مؤكدًا أن هذا الشرط لا يلتزم به الكثير من الأشخاص.

وأضاف ناجي أن البعض يعتقدون أن تجنب منتجات الألبان في السحور قد يساعد على فقدان الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، مشيرًا إلى خطأ هذه الخرافة الشائعة.

اضافة اعلان


وأوضح خبير التغذية أن منتجات الألبان تلعب دورًا كبيرًا في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، ومن ثم فقدان الوزن، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، الذي يعزز عملية الأيض.


وحذر من تناول الحلويات الرمضانية في السحور، لأنها من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات والدهون المشبعة وارتفاع سعراتها الحرارية.


وأوصى ناجي أيضًا بالابتعاد عن المشروبات الغازية في السحور، لأن السكريات الموجودة بها يقوم الجسم بتخزينها في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والأرداف والخصر، على هيئة دهون، مما يسبب زيادة الوزن.


وأكد أن تناول المقليات، مثل الشيبس، في السحور من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن قلي الطعام في الزيت أو السمن أو الزبدة يرفع سعراته الحرارية ويكسبه المزيد من الدهون المشبعة.


ولتقليل تناول الطعام في وجبة السحور، أشار إلى أهمية شرب كوب من الماء قبلها، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، فضلًا عن قدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على ترطيب الجسم.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-قرحة-المعدة

أخطاء شائعة عن تناول أدوية حموضة المعدة

معلومات-عن-ظاهرة-سوموجي

علامة عند الاستيقاظ تنذر بالسكري

tbl_articles_article_25747_29762649905-a2d2-459e-bdf8-2968d39a84a1

ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

ظ

علامة على أمراض خطيرة .. احذر ارتفاع ضغط الدم في الصباح

2023_3_29_21_19_3_847

تسبب الصداع .. 6 عادات غذائية ابتعد عنها في السحور

78-101239-ramadan-sick-heart-food_700x400

6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

أخبار متعلقة
image (2)

5 فوائد لكسر الصيام على التمر

shutterstock_1333792940-1000x600

طبيب يحدد أفضل وقت لتناول وجبة السحور

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

339174-اطعمة

5 أطعمة لزيادة الوزن في رمضان

232792

نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

2637296-1079793276

طبيب يحذر هؤلاء من تناول وجبتين فقط في رمضان