3 عادات تسبب زيادة الوزن على السحور الرمضاني

الوكيل الإخباري- لا خلاف على أهمية وجبة السحور لصحة الجسم في شهر رمضان المبارك، ولكن يرتكب بعض الأشخاص عادات خاطئة عند تناولها تؤدي إلى زيادة الوزن.



في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن وجبة السحور يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مؤكدًا أن هذا الشرط لا يلتزم به الكثير من الأشخاص.



وأضاف ناجي أن البعض يعتقدون أن تجنب منتجات الألبان في السحور قد يساعد على فقدان الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، مشيرًا إلى خطأ هذه الخرافة الشائعة.

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وأوضح خبير التغذية أن منتجات الألبان تلعب دورًا كبيرًا في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، ومن ثم فقدان الوزن، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، الذي يعزز عملية الأيض.



وحذر من تناول الحلويات الرمضانية في السحور، لأنها من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات والدهون المشبعة وارتفاع سعراتها الحرارية.



وأوصى ناجي أيضًا بالابتعاد عن المشروبات الغازية في السحور، لأن السكريات الموجودة بها يقوم الجسم بتخزينها في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والأرداف والخصر، على هيئة دهون، مما يسبب زيادة الوزن.



وأكد أن تناول المقليات، مثل الشيبس، في السحور من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن قلي الطعام في الزيت أو السمن أو الزبدة يرفع سعراته الحرارية ويكسبه المزيد من الدهون المشبعة.



ولتقليل تناول الطعام في وجبة السحور، أشار إلى أهمية شرب كوب من الماء قبلها، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، فضلًا عن قدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على ترطيب الجسم.



الكونسلتو الطبي

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