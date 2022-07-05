الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مساعٍ لتعزيز الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن

بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

الثلاثاء، 05-07-2022 11:34 ص

6 علامات تنذر بالخطر يجب ألا تتجاهلها أبدا على أظافرك

603e32db4c59b7554406c5e4


الوكيل الإخباري - عندما يبدأ مظهر الأظافر في التغير، فقد يكون ذلك بمثابة علامة منذرة صحية يجب الانتباه إليها.

اضافة اعلان

 

ورغم أن الأظافر جزء ضئيل نسبيا من الجسم، لكنها في الحقيقة كنز دفين من المعلومات، يمكن أن تؤدي إلى التشخيص من نقص الفيتامينات إلى الأمراض الجلدية والأمراض المزمنة، حتى السرطان.

 

اصفرار
قد يكون اصفرار الأظافر ببساطة نتيجة لارتداء طلاء الأظافر لفترة طويلة.

ولكن من الضروري البحث عن التغييرات الأخرى حول الظفر، فقد يكون تغير اللون في الظفر علامة تحذير مبكرة لمرض الغدة الدرقية.
وتؤدي الغدة الدرقية، وهي غدة تقع داخل الرقبة، إلى إنتاج عدد من الهرمونات اللازمة لمختلف جوانب الصحة.

 

الخط
يعد الخط الموجود في الظفر من أخطر علامات التحذير الصحية.
ويمكن أن يشير ظهوره إلى سرطان الجلد تحت الأظافر. ويمكن أن يؤثر على أصابع اليدين والقدمين ويصعب تحديده وعلاجه مبكرا.
وقد يعتقد الناس خطأً أنهم أصيبوا بكدمات في الظفر فقط، أو حتى لا يلاحظوا أي تغيير على الإطلاق.
ويمكن أن يحتوي الظفر خطا أسود أو بنيا، منفصلا عن فراش الظفر، أو ينزف، أو يكون رقيقا أو متصدعا، أو به كدمة لا تزول بالرغم من نمو الظفر.

 

التعجر
يمكن أن يكون تعجر الأظافر أو الأصابع نتيجة للعديد من الحالات، مثل التليف الكيسي، وأمراض القلب، وداء كرون، وأنواع أخرى من السرطان - أو وراثيا.

تنقر/تآكل/خدوش
تحدث الخدوش في الأظافر من حجم دبوس الإبرة إلى طرف قلم التلوين. ووفقا لعيادة كليفلاند، قد يكون هناك تنقر في الأظافر أو التآكل أو الخدوش إذا أصيب شخص ما بالصدفية، وهي حالة جلدية مزمنة.
والعلامات الرئيسية للحالة هي الجلد المتقشر والحرشفي على أجزاء من الجسم مثل المرفقين والركبتين وفروة الرأس.

 

الحروف/النتوءات
تعرف "خطوط بو" بأنها نتوءات أو أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر، قد تبدو مثل التلال في صفيحة الظفر.

ويمكن أن تكون هذه الخطوط ببساطة نتيجة قضم أظافرك أو الحصول على طلاء أظافر سيئ أو إصابة إصبعك في الباب.

أصفر وسميك
تعد الأظافر الصفراء والسميكة علامة على مرض السكري طويل الأمد، ولكن من المحتمل أن تظهر في وقت مبكر من المرض.
وتزدهر البكتيريا والفطريات عندما يضعف جهاز المناعة والدورة الدموية لدى الشخص، وهو ما يحدث غالبا عند مرضى السكري.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
200731103507142_البروتين-ينقص-الوزن

زيادة البروتين في الطعام تعزز التخلص من الوزن

1532430821862455900

اكتشاف طريقة لوقف تكاثر فيروس التهاب الكبد A

tbl_articles_article_19300_847b2e25958-dfe2-406a-aeaf-52d5ee8f5983

7 عادات غذائية في عيد الأضحى تهددك بالإصابة بالجلطة

2021_8_16_8_57_43_901

بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء

ح

دراسة تحذر من تناول الحليب - التفاصيل

د

أعراضه تشبه الإنفلونزا .. ما هو التسمم الشمسي؟

أخبار متعلقة
د

باحثون: طول الجسم يجعله أكثر أو أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض

pUTD1

عقار عبقري قد يحدث ثورة في علاج السكري!

1590607449-7334-10

دراسة تربط بين السكر والإصابة بسرطان الثدي

image

دراسة تحدد أفضل مشروب للسيطرة على مرض السكري

السكري يؤثر على صحة الدماغ

دراسة توضح العلاقة بين سوء التغذية ومرض السكري

انتشار-مرض-السكري-في-العالم-والعالم-العربي

دراسة..كثرة الدهون والفركتوز سبب تضاعف انتشار السكري