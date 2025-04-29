أسباب خفية للعطش المستمر.. احذر

الجفاف: نتيجة قلة شرب الماء، خاصة في الطقس الحار أو مع النشاط البدني.
الأطعمة المالحة أو الحارة: تزيد حاجة الجسم للسوائل، فتُسبب عطشًا شديدًا.
الرياضة المفرطة: تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح عن طريق التعرق.
السكري: ارتفاع سكر الدم يزيد من التبول، مما يُفقد الجسم السوائل ويزيد العطش.
فقر الدم: قد يُصاحب الشعور بالعطش حتى مع شرب كميات كافية من الماء.
بعض الأدوية: مثل مدرات البول، مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، وأدوية الضغط، قد تسبب جفاف الفم والعطش كعرض جانبي.
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