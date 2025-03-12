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أضرار تناول الصودا الدايت بعد الإفطار في رمضان

بث
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري- تُعتبر عادة شرب المياه الغازية بعد وجبة الإفطار في رمضان شائعة بين الكثيرين، حيث يعتقد البعض أنها تسهل عملية الهضم وتخفف من تعب الجهاز الهضمي. ومع ذلك، ينبه استشاري التغذية العلاجية الدكتور وليد صلاح إلى أن هذه العادة قد تحمل أضرارًا صحية.

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الدكتور وليد يوضح أن الجسم يحتاج إلى درجة حرارة 37 درجة مئوية لكي تتم عملية الهضم بشكل طبيعي، حيث أن الأنزيمات الهضمية لا تفرز إلا عند هذه الحرارة. عند شرب المياه الغازية باردة جدًا بعد تناول الطعام، تنخفض درجة حرارة المعدة بشكل قد يصل إلى الصفر درجة مئوية، مما يعوق إفراز الأنزيمات الهضمية، وبالتالي يتعثر هضم الطعام ويبقى في المعدة لفترة أطول.


الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم نتيجة لعدم الهضم السليم، مما قد يؤدي إلى امتصاص هذه السموم في الدم، وبالتالي زيادة احتمالية تكوّن الدهون في الجسم، خصوصًا في منطقة البطن، مما قد يسبب مظهر الكرش الذي يكون غير مرغوب فيه. كما أن تراكم الدهون في هذه المنطقة يمكن أن يسبب ضغطًا على الظهر والفقرات.


نصيحة الدكتور وليد هي التزام تناول كميات معقولة من المياه بين الإفطار والسحور، حيث يساعد ذلك على ترطيب الجسم بعد يوم طويل من الصيام ويسهم في تحفيز المعدة على الهضم بشكل أفضل.

 

الكونسلتو 

 

 
 
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