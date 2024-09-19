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إليك أعراضه.. هل ضغط الأذن حالة خطيرة؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من الشعور بضغط في الأذن نتيجة التعرض للعديد من الأسباب التي يجب الحرص جيدًا منها، لتجنب تعرض الأذن لأي مخاطر صحية مزعجة.

ما المقصود بضغط الأذن؟

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ضغط الأذن هو شعور بعدم الراحة في الأذن، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بانسداد أو امتلاء في الأذن، وعادة ما يحدث هذا الضغط نتيجة التعرض للكثير من الأسباب، مما يتطلب الانتباه جيدًا لتجنب أي مضاعفات صحية.

أسباب ضغط الأذن


هناك العديد من الأسباب وراء ضغط الأذن من بينها:

- تغيرات في الضغط الجوي نتيجة السفر بالطائرة أو الغوص إلى أعماق كبيرة.

- زيادة الشمع في قناة الأذن الخارجية، مما يمنع دخول الهواء.

- التهابات الأذن الوسطى أو الحساسية، مما يتسبب في التورم وانسداد في قنوات الأذن.

- الأورام في حالات نادرة.

أعراض ضغط الأذن


يوجد بعض الأعراض التي تكشف ضغط الأذن بشكل كبير حيث تتضح في:

- الشعور بامتلاء أو انسداد في الأذن.

- الألم.

- فقدان السمع المؤقت.

- طنين الأذن.

- الدوار.

طرق علاج ضغط الأذن


هناك العديد من الطرق التي تساعد في تخفيف ضغط الأذن من بينها:

- البلع، حيث يساعد البلع على فتح قناة استاكيوس التي تربط الأذن الوسطى بالأنف والحلق، مما يسمح بتساوي الضغط.

- التثاؤب، فهو يساعد أيضًا على فتح قناة استاكيوس.

- مضغ العلكة، لأن حركة الفك أثناء المضغ تحفز فتح القناة.

- تناول أدوية تخفيف الاحتقان، ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

- استخدام بخاخات الأنف بالمياه المالحة لترطيب الأنف وتقليل الالتهاب.

- استعمال أنابيب التهوية في الحالات المزمنة للسماح للهواء بالدخول والخروج من الأذن.

- الخضوع للجراحة في الحالات النادرة لإزالة أي انسداد أو ورم في الأذن.

 
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