البروتين والألياف سر النجاح في إنقاص الوزن

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين حققوا أكبر نجاح في إنقاص الوزن على مدار فترة 25 شهراً استهلكوا كميات أكبر من البروتين والألياف.
وبعد مرور العام الأول من التجربة، فقد المشاركون الناجحون في الحمية (41% من المشاركين) 12.9% من وزن أجسامهم، مقارنة ببقية المشاركين الذين فقدوا أكثر من 2% بقليل من وزنهم الأولي.
ووفق "مديكال إكسبريس"، بناءً على الإرشادات الغذائية زاد المشاركون من تناولهم للبروتين إلى حوالي 80 غراماً في اليوم، وتناولهم للألياف إلى حوالي 20 غراماً يومياً.
ومع تتبع عادات الأكل لدى المشاركين وأوزانهم وجد فريق البحث ارتباطات عكسية قوية بين نسب الألياف والبروتين المتناولة والوزن لدى متبعي الحميات الغذائية.
ويعتبر البروتين والألياف من أكثر العناصر الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع وتؤخر الشعور بالجوع.
وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، كالخضروات والفواكه والمكسرات والبذور والبقول.
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