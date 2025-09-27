الزبادي يقلل الالتهابات بعد التمارين الرياضية

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجرتها جامعة يورك الكندية أن تناول الزبادي بانتظام يقلل من مؤشرات الالتهاب الناتجة عن التمارين الرياضية المكثفة. وشملت الدراسة 30 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف ترافق مع استهلاك كميات مختلفة من الزبادي خالي الدسم.

وتبيّن أن المشاركين الذين تناولوا 200 غرام من الزبادي 3 مرات يوميًا (وتقل الكمية إلى 150 غرامًا في أيام التمارين) شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الالتهاب، خصوصًا بروتين "CRP"، مقارنةً بالمجموعة الأخرى التي تناولت كمية أقل.



وأوضح الباحثون أن الزبادي يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تفوق تلك الموجودة في الحليب، مما يمنحه تأثيراً طويل الأمد في تحسين استجابة الجسم للتدريبات.