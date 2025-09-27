الزبادي يقلل الالتهابات بعد التمارين الرياضية

وتبيّن أن المشاركين الذين تناولوا 200 غرام من الزبادي 3 مرات يوميًا (وتقل الكمية إلى 150 غرامًا في أيام التمارين) شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الالتهاب، خصوصًا بروتين "CRP"، مقارنةً بالمجموعة الأخرى التي تناولت كمية أقل.
وأوضح الباحثون أن الزبادي يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهاب تفوق تلك الموجودة في الحليب، مما يمنحه تأثيراً طويل الأمد في تحسين استجابة الجسم للتدريبات.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يجب أن تهتم بشرب الماء يوميًا؟ فوائد لا يمكن تجاهلها
-
هل يساعد الزنك في التغلب على نزلات البرد بسرعة؟
-
مفاجأة صادمة.. كيف يعبث هاتفك الخلوي بأحلامك؟
-
ألوان الخريف في طبقك.. فواكه تحمي قلبك وتحافظ على صحتك
-
4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد
-
السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم
-
10 حقائق صادمة عن علاقة السكري بالخرف
-
تحديد هدف علاجي جديد لسرطان البنكرياس العدواني