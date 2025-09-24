تجويع الأورام.. كيف نمنع مصادر الطاقة عن السرطان؟

وفي تجربة على سرطان البنكرياس، دمج الفريق دواء يعيق استقلاب الدهون مع نظام غذائي كيتوني عالي الدهون، مما أدى إلى قطع مصدر طاقة الورم بنجاح.
وأوضح روجيرو أن النتائج تُظهر نقطة ضعف جديدة يمكن استغلالها بأدوية آمنة للبشر، مؤكداً أهمية الجمع بين النظام الغذائي والعلاجات الحالية للقضاء على السرطان بدقة. التجارب على الفئران أثبتت فعالية هذا النهج في تثبيط نشاط الخلايا السرطانية.
-
أخبار متعلقة
-
أعراض يومية تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك
-
هل ترتبط مشكلات الغدة الدرقية بالاكتئاب؟
-
"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء
-
أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء
-
ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل
-
8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي
-
طرق سهلة لرفع جرعة استهلاكك اليومي من الألياف
-
دراسة: ضرب الكرة بالرأس قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير