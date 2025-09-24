الأربعاء 2025-09-24 01:27 م
 

تجويع الأورام.. كيف نمنع مصادر الطاقة عن السرطان؟

الأربعاء، 24-09-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-  توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا إلى طريقة لحجب بروتين MYC، الذي يُعتبر المحفز الرئيسي لنمو 70% من أنواع السرطان، ما يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة تشمل 4 أدوية تجريبية.

قاد الاكتشاف الدكتور ديفيد روجيرو، أستاذ جراحة المسالك البولية، حيث أظهرت الدراسات المختبرية إمكانية "تجويع" الأورام السرطانية مثل سرطان الدماغ والثدي والقولون والبروستاتا من خلال حجب هذا البروتين.


وفي تجربة على سرطان البنكرياس، دمج الفريق دواء يعيق استقلاب الدهون مع نظام غذائي كيتوني عالي الدهون، مما أدى إلى قطع مصدر طاقة الورم بنجاح.


وأوضح روجيرو أن النتائج تُظهر نقطة ضعف جديدة يمكن استغلالها بأدوية آمنة للبشر، مؤكداً أهمية الجمع بين النظام الغذائي والعلاجات الحالية للقضاء على السرطان بدقة. التجارب على الفئران أثبتت فعالية هذا النهج في تثبيط نشاط الخلايا السرطانية.

 

