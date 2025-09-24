الأربعاء 2025-09-24 01:27 م
 

هل ترتبط مشكلات الغدة الدرقية بالاكتئاب؟

5455
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الغدة الدرقية من الغدد الحيوية المسؤولة عن تنظيم الأيض ومستويات الطاقة في الجسم، لكنها قد تؤثر أيضاً على الحالة النفسية. تشير الدراسات إلى أن اضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط نشاطها أو قصورها، ترتبط بشكل كبير بالاكتئاب واضطرابات القلق.

اضافة اعلان


تُعد الغدة الدرقية من الغدد الحيوية المسؤولة عن تنظيم الأيض ومستويات الطاقة في الجسم، لكنها قد تؤثر أيضاً على الحالة النفسية. تشير الدراسات إلى أن اضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط نشاطها أو قصورها، ترتبط بشكل كبير بالاكتئاب واضطرابات القلق.


الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية يعانون من معدلات عالية تصل إلى 69% في الإصابة بالاكتئاب ثنائي القطب واضطرابات القلق. أما في حالات خمول الغدة الدرقية، فإن نقص الهرمونات يسبب أعراضاً مشابهة للاكتئاب مثل الإرهاق، ضعف الذاكرة، وزيادة الوزن.


كذلك، بعض أدوية علاج الاضطرابات النفسية مثل الليثيوم قد تؤثر على وظائف الغدة الدرقية، مما يزيد من تعقيد التشخيص. كما تتشابه أعراض اضطرابات الغدة الدرقية مع أعراض نفسية مثل العصبية، الأرق، وتقلب المزاج، ما قد يؤدي إلى التشخيص الخاطئ إذا لم يتم التحقق بدقة.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

54

فيديو الوكيل سبب اختلاف أسعار الأدوية بين الأردن و الدول الأخرى .. مؤسسة الغذاء والدواء توضح

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

54

تكنولوجيا هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

غت

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس

6

تكنولوجيا علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها



 
 





الأكثر مشاهدة