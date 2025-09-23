الثلاثاء 2025-09-23 01:49 م
 

ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل

الثلاثاء، 23-09-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-  إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد الوجبات، فإليك نصائح فعالة قدمها د. سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي:

- تناول الطعام ببطء
امضغ جيدًا وتجنب الأكل السريع لتقليل ابتلاع الهواء.
- تجنّب المشروبات الغازية
اختر الماء أو شاي الأعشاب بدلًا من المشروبات التي تطلق الغازات في الأمعاء.
- ابتعد عن المحليات الصناعية
مثل السوربيتول والإكسيليتول، لأنها تسبب الغازات والتقلصات.
- أضف الألياف تدريجيًا
لسلامة الجهاز الهضمي، ابدأ بكميات قليلة وزِدها مع شرب الماء بكثرة.
- المشي بعد الأكل
10 دقائق كافية لتحسين الهضم وطرد الغازات.
- قلّل حجم الوجبات
وجبات صغيرة ومتكررة تساعد على الهضم وتخفف الضغط على المعدة.
- إدارة التوتر
التنفس العميق والتأمل يخففان من تشنجات الأمعاء المرتبطة بالقلق.


✅ باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تقليل الانتفاخ وتحسين شعورك بعد الأكل.

 

ارم نيوز 

 
 
