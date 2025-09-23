ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل

الوكيل الإخباري- إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد الوجبات، فإليك نصائح فعالة قدمها د. سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي:

- تناول الطعام ببطء

امضغ جيدًا وتجنب الأكل السريع لتقليل ابتلاع الهواء.

- تجنّب المشروبات الغازية

اختر الماء أو شاي الأعشاب بدلًا من المشروبات التي تطلق الغازات في الأمعاء.

- ابتعد عن المحليات الصناعية

مثل السوربيتول والإكسيليتول، لأنها تسبب الغازات والتقلصات.

- أضف الألياف تدريجيًا

لسلامة الجهاز الهضمي، ابدأ بكميات قليلة وزِدها مع شرب الماء بكثرة.

- المشي بعد الأكل

10 دقائق كافية لتحسين الهضم وطرد الغازات.

- قلّل حجم الوجبات

وجبات صغيرة ومتكررة تساعد على الهضم وتخفف الضغط على المعدة.

- إدارة التوتر

التنفس العميق والتأمل يخففان من تشنجات الأمعاء المرتبطة بالقلق.



✅ باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تقليل الانتفاخ وتحسين شعورك بعد الأكل.



ارم نيوز