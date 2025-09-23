ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل

- تناول الطعام ببطء
امضغ جيدًا وتجنب الأكل السريع لتقليل ابتلاع الهواء.
- تجنّب المشروبات الغازية
اختر الماء أو شاي الأعشاب بدلًا من المشروبات التي تطلق الغازات في الأمعاء.
- ابتعد عن المحليات الصناعية
مثل السوربيتول والإكسيليتول، لأنها تسبب الغازات والتقلصات.
- أضف الألياف تدريجيًا
لسلامة الجهاز الهضمي، ابدأ بكميات قليلة وزِدها مع شرب الماء بكثرة.
- المشي بعد الأكل
10 دقائق كافية لتحسين الهضم وطرد الغازات.
- قلّل حجم الوجبات
وجبات صغيرة ومتكررة تساعد على الهضم وتخفف الضغط على المعدة.
- إدارة التوتر
التنفس العميق والتأمل يخففان من تشنجات الأمعاء المرتبطة بالقلق.
✅ باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تقليل الانتفاخ وتحسين شعورك بعد الأكل.
-
أخبار متعلقة
-
8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي
-
طرق سهلة لرفع جرعة استهلاكك اليومي من الألياف
-
دراسة: ضرب الكرة بالرأس قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير
-
5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر
-
دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية
-
طريقة غريبة لتخفيف الألم دون استخدام الأدوية
-
ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟
-
اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟