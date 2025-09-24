الأربعاء 2025-09-24 01:27 م
 

أعراض يومية تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك

تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   نقص فيتامين B12 يؤثر على الجسم بأعراض يومية مثل التعب، التنميل، تقلب المزاج، ضعف الذاكرة، شحوب البشرة، وصعوبة البلع. هذه العلامات تدل على ضرورة فحص مستوى الفيتامين للعلاج المبكر.

نقص فيتامين B12 يظهر من خلال أعراض يومية واضحة، منها:
- التعب المستمر بسبب انخفاض إنتاج كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين.
- تنميل اليدين والقدمين نتيجة تضرر الغلاف الواقي للأعصاب.
- تقلب المزاج والقلق أو الاكتئاب بسبب اضطراب هرمونات المزاج.
- ضعف الذاكرة نتيجة تأثيره على وظائف المخ.
- شحوب أو اصفرار البشرة بسبب انخفاض كريات الدم وتراكم البيليروبين.
- صعوبة في البلع مع التهاب اللسان وتقرحات الفم.


هذه الأعراض تستدعي فحص مستوى فيتامين B12 في الجسم للتأكد والعلاج المناسب.

 

الكونسلتو 

 
 
