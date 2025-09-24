أعراض يومية تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك

- التعب المستمر بسبب انخفاض إنتاج كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين.
- تنميل اليدين والقدمين نتيجة تضرر الغلاف الواقي للأعصاب.
- تقلب المزاج والقلق أو الاكتئاب بسبب اضطراب هرمونات المزاج.
- ضعف الذاكرة نتيجة تأثيره على وظائف المخ.
- شحوب أو اصفرار البشرة بسبب انخفاض كريات الدم وتراكم البيليروبين.
- صعوبة في البلع مع التهاب اللسان وتقرحات الفم.
هذه الأعراض تستدعي فحص مستوى فيتامين B12 في الجسم للتأكد والعلاج المناسب.
-
أخبار متعلقة
-
هل ترتبط مشكلات الغدة الدرقية بالاكتئاب؟
-
تجويع الأورام.. كيف نمنع مصادر الطاقة عن السرطان؟
-
"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء
-
أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء
-
ودّع الانتفاخ.. نصائح سهلة لهضم مريح بعد الأكل
-
8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي
-
طرق سهلة لرفع جرعة استهلاكك اليومي من الألياف
-
دراسة: ضرب الكرة بالرأس قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير