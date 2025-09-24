"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء

ظهرت هذه المشروبات لأول مرة في متاجر محدودة بولاية ميزوري، حيث ظهرت آلات بيع تحمل ملصق "Heavy"، وسرعان ما أثارت الصور جدلاً على منصات مثل "تيك توك" و"ريديت". وبينما اعتبرها البعض منتجًا عمليًا يحافظ على الطعم حتى مع ذوبان الثلج، حذر آخرون من مخاطرها الصحية.
الأطباء انتقدوا الصيحة بشدة، محذرين من تأثيرها على صحة الأسنان والقلب، واحتمالات الإصابة بالسكري بسبب تركيز السكر المرتفع.
ورغم التحذيرات، تشير التفاعلات إلى تزايد الاهتمام بمشروبات مخصصة أكثر نكهة وتركيزًا، حتى وإن جاءت على حساب الصحة.
