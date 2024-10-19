 
السبت 2024-10-19 02:19 م
 
 

تحديد طفرات جينية قد تساهم في تطور الفصام

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 12:15 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة مشتركة بين باحثين من كلية "إيكان" للطب في جبل سيناء وكلية الطب بجامعة هارفارد، عن الطفرات الجينية التي تحدث أثناء تطور الدماغ، والتي قد تساهم في نشوء مرض الفصام.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الدراسة أن الطفرات الجينية التي تحدث بعد الحمل، والمعروفة بالطفرات الجسدية، تلعب دورا مهما إلى جانب الجينات الموروثة من الوالدين في تطور الفصام.

وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في مجال البحث في كيفية تأثير الطفرات الصغيرة، المعروفة بالمتغيرات أحادية النوكليوتيدات (تغييرات دقيقة في حرف واحد من الشيفرة الجينية)، في زيادة خطر الإصابة بالفصام بجانب العوامل الوراثية الأخرى.

وحلل فريق البحث أنسجة دماغية بعد الوفاة من أفراد مصابين بالفصام وآخرين غير مصابين (مجموعة ضابطة). ومن خلال دراسة الحمض النووي من خلايا الدماغ في منطقة القشرة الجبهية الأمامية الظهرية، وهي منطقة هامة للوظائف الإدراكية، حدد الفريق هذه المتغيرات الجينية.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد في الرصيفة

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية

تكنولوجيا تعديل آلية الحظر في "إكس".. هل يزيد من المضايقات الإلكترونية؟

جانب من التسليم

أخبار محلية 44 أسرة في الزرقاء تتسلم منازلها الجديدة ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

ن

عربي ودولي أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته

تعبيرية

أخبار محلية 60 قرشا كيلو الكوسا في السوق المركزي

تعبيرية

منوعات شاب يوناني يتسلل دائماً لمنازل جيرانه.. ليشم رائحة أحذيتهم

تعبيرية

عربي ودولي قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله



 


الأكثر مشاهدة