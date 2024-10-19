تحديد طفرات جينية قد تساهم في تطور الفصام

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة مشتركة بين باحثين من كلية "إيكان" للطب في جبل سيناء وكلية الطب بجامعة هارفارد، عن الطفرات الجينية التي تحدث أثناء تطور الدماغ، والتي قد تساهم في نشوء مرض الفصام.

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