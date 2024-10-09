تحذير.. مرض مجهول السبب يصيب القولون

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مرض يصيب القولون، لا يزال سبب الإصابة به غير معروفًا للعلماء. اضافة اعلان





وقال موافي في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن المرض الذي يقصده هو "القولون التقرحي"، مشيرًا إلى أنه عبارة عن قرح تصيب الأمعاء الغليظة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن العلماء يعتقدون أن القولون التقرحي مرض مناعي، أي أن الجهاز المناعي يتعامل مع الأمعاء الغليظة على أنها جسم غريب، مما يدفعه لمهاجمتها.



وأشار إلى وجود أعراض يمكن الاستدلال منها على الإصابة بالقولون التقرحي، مثل ظهور دم ومخاط في البراز والشعور بمغص في البطن والإسهال.



وأكد موافي أن القولون التقرحي لا يستطيع الطبيب تشخيصه إلا باستخدام المنظار، لأنه فعال في الكشف عن القرح بالأمعاء الغليظة بسهولة، مع أخذ عينة منها، لتحليلها معمليًا.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الكورتيزون من أشهر الأدوية التي يصفها الأطباء لمرضى القولون التقرحي، لأنه يمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الأمعاء الغليظة، عن طريق تثبيط نشاطه.