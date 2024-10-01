تحذير.. هذه الفئات ممنوعة من تناول كبيس الزيتون

الوكيل الإخباري- لا خلاف على المذاق اللذيذ الذي يتميز به كبيس الزيتون ، ولكن هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات صحية، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

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الفئات الممنوعة من تناول كبيس الزيتون

1- مرضى الضغط المرتفع

وحذر ناجي مرضى الضغط المرتفع من تناول كبيس الزيتون ، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، نتيجة للملح الذي يضاف إليه بكميات كبيرة عند تحضيره.



2- مرضى الكلى

وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى الكلى بالابتعاد عن كبيس الزيتون ، لأنه أملاحه المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.