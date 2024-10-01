تحذير.. هذه الفئات ممنوعة من تناول كبيس الزيتون

1- مرضى الضغط المرتفع
وحذر ناجي مرضى الضغط المرتفع من تناول كبيس الزيتون ، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، نتيجة للملح الذي يضاف إليه بكميات كبيرة عند تحضيره.
2- مرضى الكلى
وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى الكلى بالابتعاد عن كبيس الزيتون ، لأنه أملاحه المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.
3- الحوامل
وناشد النساء الحوامل بالتقليل من كبيس الزيتون المخلل أو تجنبه نهائيًا، لأن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن أملاحه العالية قد يزيد من خطر تعرضهن لتسمم الحمل.
4- مرضى ضعف الأسنان
وأشار ناجي إلى خطورة كبيس الزيتون على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأسنان، لأن الأحماض التي يكتسبها عند إضافة الخل إليه عند التحضير قد تتسبب في تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.
4- متبعي الدايت
وشدد على ضرورة تناول كبيس الزيتون في الرجيم باعتدال، لارتفاع سعراتها الحرارية بسبب محتواه العالي من الدهون، كما تؤدي كثرة أملاحه إلى احتباس السوائل بالجسم.
-
أخبار متعلقة
-
هذه علامات خفية على فساد الحمص
-
3 فناجين قهوة يومياً تحميك من مرض قاتل
-
بدانة الأم قبل الحمل خطر على الصحة العقلية للطفل
-
نقص الحديد..الأعراض والعلاج
-
رغم فوائده..مواد سامة في الشوفان
-
لانش بوكس صحي لطفلك في حقيبة المدرسة.. ما مكوناته؟
-
4 مخاطر تهددك بسبب كثرة النوم
-
قبل عدة أشهر..5 علامات قد تكشف احتمالية تعرضك للنوبة القلبية!