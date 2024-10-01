 
الثلاثاء 2024-10-01 10:47 ص
 
 

تحذير.. هذه الفئات ممنوعة من تناول كبيس الزيتون

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   لا خلاف على المذاق اللذيذ الذي يتميز به كبيس الزيتون ، ولكن هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات صحية، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

اضافة اعلان

 

الفئات الممنوعة من تناول كبيس الزيتون
1- مرضى الضغط المرتفع
وحذر ناجي مرضى الضغط المرتفع من تناول كبيس الزيتون ، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، نتيجة للملح الذي يضاف إليه بكميات كبيرة عند تحضيره.

2- مرضى الكلى
وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى الكلى بالابتعاد عن كبيس الزيتون ، لأنه أملاحه المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.


3- الحوامل
وناشد النساء الحوامل بالتقليل من كبيس الزيتون المخلل أو تجنبه نهائيًا، لأن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن أملاحه العالية قد يزيد من خطر تعرضهن لتسمم الحمل.

4- مرضى ضعف الأسنان
وأشار ناجي إلى خطورة كبيس الزيتون على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأسنان، لأن الأحماض التي يكتسبها عند إضافة الخل إليه عند التحضير قد تتسبب في تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.

4- متبعي الدايت
وشدد على ضرورة تناول كبيس الزيتون في الرجيم باعتدال، لارتفاع سعراتها الحرارية بسبب محتواه العالي من الدهون، كما تؤدي كثرة أملاحه إلى احتباس السوائل بالجسم. 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة