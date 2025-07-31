دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في كونه أول دليل جيني قوي على أن السعال المزمن له جذور عصبية عميقة. حيث حدد الباحثون مجموعة من الجينات المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية وتنظيم المسارات الحسية، مما يفسر ظاهرة "فرط حساسية منعكس السعال" التي يعاني منها المرضى. والأكثر إثارة أن الدراسة كشفت عن تشابه جيني مدهش بين السعال المزمن والألم المزمن، ما يشير إلى آليات مرضية مشتركة بين الحالتين.
وتعليقا على هذه النتائج، أوضحت الدكتورة كايشا كولي، رئيسة الفريق البحثي: "لطالما كان السعال المزمن لغزا محيرا للأطباء، خاصة في الحالات التي لا يكون لها سبب واضح. وهذه الدراسة تمثل أول خريطة جينية شاملة تساعدنا على فهم الأسس البيولوجية لهذه الحالة".
-
أخبار متعلقة
-
تسبب الشيب والتجاعيد .. 6 أطعمة تسرّع الشيخوخة
-
كنز أخضر في مطبخك .. تعرفي عليه وعلى فوائده العظيمة
-
حدث طبي نادر .. فصيلة دم غير معروفة تُكتشف لدى امرأة هندية
-
الجمع بين الشاي الساخن والتدخين.. عادة "مريحة" ولكن مدمّرة
-
5 عادات يومية ترفع هرمون الكورتيزول دون أن تدرك
-
البيض المتشقق.. آمن للأكل أم خطير؟
-
استخدام نفايات نووية قديمة لعلاج السرطان
-
ألم الصدر صباحا قد يُنذر بأمراض قلبية