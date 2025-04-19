رغم فوائده المعروفة.. الماء الدافئ على الريق قد يؤثر سلبا على صحتك

الوكيل الإخباري- رغم انتشار العادة بين كثير من الأشخاص ببدء يومهم بتناول كوب من الماء الدافئ على معدة فارغة، ظنًا منهم بأنها خطوة مفيدة لتعزيز الصحة العامة، إلا أن دراسات حديثة حذّرت من أن هذه الممارسة قد تحمل في طياتها مخاطر صحية محتملة.

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ووفقًا لما نشره موقع "The Health Site"، فإن شرب الماء الدافئ يوميًا عند الاستيقاظ، خاصة على معدة خاوية، قد يؤدي إلى عدة مضاعفات، نذكر أبرزها:

1. ارتجاع المريء

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة قد يؤدي إلى تفاقم حالة ارتجاع المريء، حيث يرتد حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة، وألمًا في الصدر، وقد يزداد الأمر سوءًا لدى من يعانون أصلًا من مشكلات في الجهاز الهضمي.

2. تآكل الأسنان

الاستهلاك المستمر للماء الدافئ، خصوصًا إذا كان شديد الحرارة، يمكن أن يسهم في تآكل مينا الأسنان، نتيجة تغير درجة الحموضة في الفم، ما يزيد من حساسية الأسنان ويعرضها للتلف.

3. اضطرابات في الجهاز الهضمي

الماء الساخن جدًا قد يهيّج بطانة المعدة ويؤثر على حركة الأمعاء، مما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو حتى الإسهال لدى بعض الأشخاص، خصوصًا إذا كانت لديهم مشاكل هضمية سابقة.

4. اختلال توازن الإلكتروليتات

الإفراط في شرب الماء، حتى وإن كان دافئًا، يمكن أن يسبب تخفيف تركيز الإلكتروليتات في الجسم، وهي المعادن الأساسية المسؤولة عن تنظيم وظائف القلب والعضلات والأعصاب، مما قد يؤدي إلى شعور بالتعب، والدوخة، وتشنجات عضلية.

5. تقليل فاعلية بعض الأدوية

تناول الماء الدافئ على معدة فارغة قد يؤثر على امتصاص بعض الأدوية والمكملات الغذائية، مثل مكملات الحديد وبعض المضادات الحيوية، مما يعيق استفادة الجسم الكاملة منها.

التوصية:

رغم أن شرب الماء في الصباح عادة مفيدة عمومًا، ينصح الخبراء بمراعاة درجة حرارة الماء وعدم الإفراط في الكمية، إلى جانب استشارة الطبيب خاصةً لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.