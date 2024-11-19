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طبيب: هذا الطعام سبب ارتفاع السكر باستمرار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 07:23 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن المعجنات المصنوعة من القمح والدقيق الأبيض قد تكون سببًا لاستمرار ارتفاع السكر التراكمي واللحظي رغم أخذ العلاجات.

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وأوضح - عبر حسابه على منصة "إكس" - أن سبب ذلك يعود إلى أن بعض الخبز مضافًا إليه محسنات ومثبتات، ولا يتم تخميره تخميرًا طبيعيًا؛ بل يتم معالجته بخميرة فورية صناعية لينتفش شكلًا فقط، ولا يتفكك بالتخمير الطبيعي.


واقترح "الخضيري" على هذه الفئة ترك الخبز من تلك المخابز لأشهر عدة، واستبداله بالورقيات لتأكل بها "فولًا أو تونة أو بيضًا"، وأضاف: "اعمل قرصًا من بيض مقلي وكأنه خبزة وتتناول بها الأكل".


وتابع: "قد نجحت هذه الطريقة في خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة إنسولين، مع كثير ممن اقترحتها عليهم (لأن معظم الخبز المجهز بتلك الطرق الحديثة يرفع السكر)".

 

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