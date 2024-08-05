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فوائد خفض الكربوهيدرات لمرضى السكري تختلف حسب المدة

الكربوهيدرات
الكربوهيدرات




 

الإثنين، 05-08-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   أفادت دراسة يابانية جديدة أن مرضى السكري الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات على المدى الطويل يحققون نتيجة فعّالة في علاج خلل شحميات الدم.

ولاحظ فريق البحث أن كفاءة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات في خفض نسبة السكر بالدم تتحقق على المدى القصير، لكن فاعليته على المدى الطويل تتباين من شخص لآخر مقارنة بأنظمة غذائية صحية أخرى.


وأجريت الدراسة في جامعة كيوتو باليابان، من خلال مراجعة بيانات 6 دراسات سابقة.


ووفق "هيلث داي"، قارن الباحثون بين مجموعة من الحميات الغذائية الصحية الضابطة، وتبين أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يعالج خلل شحميات الدم، من خلال زيادة الكوليسترول الجيد، وخفض مستوى الدهون الثلاثية.


ولم يجد الباحثون أي اختلافات كبيرة في التغيرات بالهيموغلوبين السكري بين نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على المدى الطويل والأنظمة الغذائية الضابطة.

 

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