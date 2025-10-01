الأربعاء 2025-10-01 01:27 م
 

قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

تت
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-10-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JACC أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية نادرًا ما تحدث دون إنذار مسبق، إذ تسبقها غالبًا عوامل خطر واضحة مثل ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، السكر في الدم، أو التدخين.

اضافة اعلان


البحث الذي شمل أكثر من 9 ملايين شخص في كوريا الجنوبية و7 آلاف في الولايات المتحدة على مدى 20 عامًا، أظهر أن 99% من المصابين بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية لعامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.


وكان ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأكثر شيوعًا، حيث وُجد لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة، بما في ذلك النساء تحت سن الستين.


وقال البروفيسور فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن: "النتائج تؤكد أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق معظم الحالات القلبية، ويجب التركيز على السيطرة عليها بدل البحث عن مسببات  نادرة".

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تت

طب وصحة قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

5

طب وصحة الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

فلسطين 455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

فغ

طب وصحة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

254

فن ومشاهير أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة