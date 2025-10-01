قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JACC أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية نادرًا ما تحدث دون إنذار مسبق، إذ تسبقها غالبًا عوامل خطر واضحة مثل ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، السكر في الدم، أو التدخين.

البحث الذي شمل أكثر من 9 ملايين شخص في كوريا الجنوبية و7 آلاف في الولايات المتحدة على مدى 20 عامًا، أظهر أن 99% من المصابين بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية لعامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.



وكان ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأكثر شيوعًا، حيث وُجد لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة، بما في ذلك النساء تحت سن الستين.



وقال البروفيسور فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن: "النتائج تؤكد أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق معظم الحالات القلبية، ويجب التركيز على السيطرة عليها بدل البحث عن مسببات نادرة".