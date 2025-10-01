قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

البحث الذي شمل أكثر من 9 ملايين شخص في كوريا الجنوبية و7 آلاف في الولايات المتحدة على مدى 20 عامًا، أظهر أن 99% من المصابين بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية لعامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.
وكان ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأكثر شيوعًا، حيث وُجد لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة، بما في ذلك النساء تحت سن الستين.
وقال البروفيسور فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن: "النتائج تؤكد أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق معظم الحالات القلبية، ويجب التركيز على السيطرة عليها بدل البحث عن مسببات نادرة".
