 
السبت 2024-10-26 06:40 م
 

لماذا تزداد الكهرباء الساكنة في الجو خلال الخريف والشتاء، وكيف نتجنبها؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 04:41 م
الوكيل الإخباري-   مع اقتراب فصل الشتاء ودخول فصل الخريف، نلاحظ زيادة ملحوظة في الشعور بالكهرباء الساكنة عند ملامسة الأجسام أو الأشخاص. فما هو السبب وراء هذه الظاهرة الموسمية، وما هي أفضل الطرق للتخلص منها؟اضافة اعلان


أسباب تزايد الكهرباء الساكنة في فصل الخريف والشتاء

تحدث الكهرباء الساكنة نتيجة تراكم شحنات كهربائية على سطح الجسم أو الملابس بسبب الهواء الجاف وانخفاض نسبة الرطوبة في الجو. في فصل الخريف والشتاء، تقل نسبة الرطوبة بشكل طبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة، مما يزيد من فرصة تراكم الشحنات على الأسطح المختلفة. وعندما يلامس شخص ما سطحًا آخر، يحدث تفريغ مفاجئ لهذه الشحنات على شكل صدمة كهربائية خفيفة، وهو ما يشعر به الكثيرون بشكل غير مريح.

طرق فعالة وآمنة لتجنب الكهرباء الساكنة

لتجنب الكهرباء الساكنة، يمكنكم اتباع بعض النصائح الطبية والعملية:

1-استخدام مرطبات الجو: من أبرز الحلول هي استخدام أجهزة الترطيب التي تساعد على زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، مما يقلل من تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة.

2- ترطيب البشرة: يُنصح باستخدام كريمات مرطبة على الجلد بشكل منتظم، خصوصًا على اليدين والوجه، حيث يساعد ذلك في تقليل تراكم الشحنات الكهربائية على سطح الجلد.

3- ارتداء ملابس قطنية: تعد الملابس القطنية خيارًا مثاليًا خلال هذه الفترة، إذ أن الأقمشة الصناعية، مثل البوليستر، تميل إلى توليد شحنات كهربائية أكثر من الأقمشة الطبيعية. لذلك، يُفضل ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على تقليل الكهرباء الساكنة.

4- المشي بدون حذاء أحيانًا: يمكن للمشي بالأقدام العارية أن يساعد في تفريغ الشحنات الكهربائية المتراكمة في الجسم..

بتطبيق هذه الإرشادات البسيطة، يمكننا جميعًا التقليل من تأثير الكهرباء الساكنة المزعج خلال فصل الخريف والشتاء. يساعد الحفاظ على الرطوبة سواء في الهواء أو على البشرة، واختيار الملابس المناسبة، على تعزيز راحتنا في الحياة اليومية.
 
gnews

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