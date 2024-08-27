من منزلك .. أفضل غذاء لخفض ضغط الدم المرتفع

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم عن إمكانية إدراج البصل في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.

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هل البصل مضر لمرضى الضغط المرتفع؟

يصبح مرضى الضغط المرتفع أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول البصل بشكل منتظم، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من:



معدن البوتاسيوم: يساهم في تنشيط الدورة الدموية، خفض الضغط المرتفع، تنظيم ضربات القلب، الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وتقليل نسبة الصوديوم في الدم.



الكيرسيتين: مركب مضاد للأكسدة يتميز بخصائص مكافحة للالتهابات، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم المرتفع.



وفي العديد من الدراسات، وجد الباحثون أن تناول المزيد من البصل في النظام الغذائي اليومي يساهم في تحسين صحة القلب من خلال ضبط ضغط الدم.



ويحتوي البصل أيضًا على ألياف غذائية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرتها على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.



وتساعد مركبات الفلافونويد المتوفرة في البصل على حماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، نظرًا لدورها الفعال في منع تكوين الجلطات داخلها.



ولتحقيق أقصى استفادة من البصل، من الأفضل لمرضى الضغط المرتفع تناوله نيئًا بمفرده أو إضافته إلى السلطة. ولكن إذا كانت رائحته النفاذة تشعرك بالانزعاج، فلا مانع من طهيه مع الحساء.