الإثنين 2025-04-14 10:56 ص
 

هل الفلفل الحار يعالج جرثومة المعدة؟ طبيب يجيب

نو
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-  يشاع أن الفلفل الحار يساعد في التخلص من جرثومة المعدة، إلا أن الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، نفى هذا الاعتقاد، مؤكدًا أنه لا يستند إلى أدلة طبية كافية.

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وأوضح حتة أن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين، التي تُظهر بعض الخصائص المضادة للبكتيريا في المختبر، لكنها لا تقتل جرثومة المعدة داخل الجسم، ولا تُعد بديلًا عن العلاج الدوائي المعتمد على المضادات الحيوية.


وأضاف أن الإفراط في تناول الفلفل الحار قد يؤدي إلى تهيّج المعدة وزيادة الحموضة، مما قد يفاقم من أعراض جرثومة المعدة بدلاً من تخفيفها.


التوصية: يجب الاعتماد على العلاج الطبي المناسب تحت إشراف الطبيب، وتجنّب العلاجات الشعبية أو الاعتماد على الطعام فقط في التعامل مع مشكلات الجهاز الهضمي.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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