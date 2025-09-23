5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر

الوكيل الإخباري- بعد يوم شاق، قد يبدو طهي الطعام مباشرة من الفريزر خيارًا سهلًا، لكن خبراء من منظمة Which بالتعاون مع وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) حذروا من أن بعض الأطعمة يجب إذابتها بالكامل قبل الطهي، لتفادي مخاطر صحية خطيرة.

اضافة اعلان



1. الدجاج النيء

رغم إمكانية طهي منتجات الدجاج المصنعة مجمدة، إلا أن طهي الدجاج النيء مباشرة من الفريزر يُعد خطرًا. تحذر الوكالة من أن عدم نضج الداخل جيدًا قد يؤدي إلى تكاثر بكتيريا مثل السالمونيلا ، يُنصح بإذابته داخل الثلاجة لمدة قد تصل إلى 24 ساعة.



2. النقانق (السجق)

بينما يمكن طهي النقانق المعلبة المجمدة مباشرة، إلا أن النقانق المُجمدة منزليًا يجب إذابتها أولًا. يمكن استخدام وضع الإذابة في الميكروويف أو تركها في الثلاجة طوال الليل، مع التأكد من ذوبانها بالكامل.



3. اللحم المفروم

لضمان طهي متساوٍ وآمن، يجب إذابة اللحم المفروم قبل الاستخدام. الكتل المجمدة قد تبقى نيئة من الداخل، ما يزيد خطر التسمم الغذائي. يُفضل إذابته في الثلاجة أو الميكروويف.



4. الروبيان والمحار

رغم وجود أنواع مخصصة للطهي المباشر، إلا أن معظم أنواع الروبيان والمحار تحتاج لإذابة مسبقة. الطهي المجمد قد يجعل السطح قاسيًا بينما يبقى الداخل نيئًا، مما يسمح بنمو البكتيريا.



5. الوجبات المنزلية المجمدة

الأطباق المحضرة مسبقًا مثل اللازانيا ، والتي تحتوي على لحوم أو ألبان، يجب إذابتها بالكامل قبل الطهي لضمان نضجها وسلامتها.



نصائح السلامة:

اتبع تعليمات العبوة دائمًا.

استخدم طرق الإذابة الآمنة: داخل الثلاجة أو بالميكروويف.

لا تترك الطعام ليفك في درجة حرارة الغرفة.

تأكد من أن الطعام ساخن بالكامل قبل التقديم.



اتباع هذه الإرشادات البسيطة قد يقي من مخاطر صحية جسيمة، ويضمن وجبة آمنة ولذيذة.