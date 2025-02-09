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6 عادات يومية تساهم في زيادة الوزن وكيفية تجنبها

عت
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-  زيادة الوزن ليست مجرد نتيجة لتناول الطعام الزائد أو قلة النشاط البدني، بل يمكن أن تكون ناتجة عن عدة عادات يومية تؤثر بشكل غير مباشر. إليك أبرز العادات التي قد تساهم في زيادة الوزن:

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تجاهل وجبة الإفطار: قد يؤدي تخطي الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا بسبب صعوبة التحكم في إشارات الجوع.
تناول الوجبات الخفيفة دون وعي: تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية غير مرئية.
تناول الطعام بسرعة: الأكل بسرعة يمنع الدماغ من إدراك الشعور بالشبع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.
التقليل من السعرات الحرارية السائلة: المشروبات السكرية والعصائر قد تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، ولكنها لا تشعرك بالشبع.
قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في الجوع، مما يزيد من رغبتك في تناول الطعام.
تناول الطعام بسبب التوتر: الإجهاد المزمن يؤدي إلى تناول الطعام عاطفيًا، مما يزيد من استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.


الحلول: من المهم أن نولي اهتمامًا لهذه العادات اليومية ونعمل على تحسينها عبر تنظيم الوجبات، تناول الطعام ببطء، الحفاظ على نوعية النوم، وتجنب تناول الطعام بشكل عاطفي.

 

الكونسلتو 

 

 
gnews

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