6 عادات يومية تساهم في زيادة الوزن وكيفية تجنبها

تجاهل وجبة الإفطار: قد يؤدي تخطي الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا بسبب صعوبة التحكم في إشارات الجوع.
تناول الوجبات الخفيفة دون وعي: تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية غير مرئية.
تناول الطعام بسرعة: الأكل بسرعة يمنع الدماغ من إدراك الشعور بالشبع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.
التقليل من السعرات الحرارية السائلة: المشروبات السكرية والعصائر قد تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، ولكنها لا تشعرك بالشبع.
قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في الجوع، مما يزيد من رغبتك في تناول الطعام.
تناول الطعام بسبب التوتر: الإجهاد المزمن يؤدي إلى تناول الطعام عاطفيًا، مما يزيد من استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.
الحلول: من المهم أن نولي اهتمامًا لهذه العادات اليومية ونعمل على تحسينها عبر تنظيم الوجبات، تناول الطعام ببطء، الحفاظ على نوعية النوم، وتجنب تناول الطعام بشكل عاطفي.
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